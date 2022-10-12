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Глава МЧС России посетил пункт размещения беженцев в Белгороде

Сегодня, 12:31
Фото: правительство Белгородской области
Александр Куренков и Вячеслав Гладков приехали в пункт временного размещения, где находятся беженцы из Харьковской области, сообщили в региональном правительстве.
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Беженцы

Губернатор Вячеслав Гладков и глава МЧС Александр Куренков посетили белгородский ПВР, в котором находятся харьковские беженцы. Они оценили условия проживания вынужденных переселенцев.

В ПВР стоят 87 палаток, 70 из них являются спальными и отапливаются. Разместить в пункте на недлительное время могут до 840 человек. Детям питание предоставляют четыре раза в день, взрослым — три. В мобильном городке имеются комнаты матери и ребёнка, игровые.

С марта 8 тыс. человек, в том числе 2 тыс. детей, отправились в другие регионы страны. В ПВР дежурят спасатели, полиция, представители мэрии. Для людей также предусмотрена психологическая и медицинская помощь. Глава региона Вячеслав Гладков подчеркнул, что людям необходимо помогать по любым вопросам, главная задача — их поддержать.

 

Фото: правительство Белгородской области
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#Общество#Беженцы#Белгород#Пункт ПВР#Глава МЧС России#Наталья Корявых
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