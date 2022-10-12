Глава МЧС России посетил пункт размещения беженцев в Белгороде

В ПВР стоят 87 палаток, 70 из них являются спальными и отапливаются. Разместить в пункте на недлительное время могут до 840 человек. Детям питание предоставляют четыре раза в день, взрослым — три. В мобильном городке имеются комнаты матери и ребёнка, игровые.