Как волонтёры помогают беженцам в ПВР Белгорода

Также Елена рассказала, что есть в Белгородской области и меценаты, которые готовы помогать беженцам. Например, в ПВР привозили аппарат для изготовления сладкой ваты. Приезжали и аниматоры, которые играли с детьми. По словам женщины, все были в восторге.