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Как волонтёры помогают беженцам в ПВР Белгорода

22 сентября 11:55
Фото: Алина Харина/Бел.Ру

Волонтёры рассказали о жизни беженцев в ПВР Белгорода

Добровольцы и меценаты привозят вынужденным переселенцам одежду, обувь и предметы первой необходимости. Подробнее — в материале.

22 сентября журналисты «Бел.Ру» посетили пункт временного размещения беженцев с Украины, ЛНР и ДНР в Белгороде. Как рассказала заведующая административно-хозяйственной частью мобильного ПВР Елена, в лагере находятся 94 вынужденных переселенца, из которых 25 — дети. Им активно помогают волонтёры.

Когда к нам приехало много беженцев, в сутки по 500 человек было примерно. Их же всех надо поселить и накормить. Тогда на площадке работали 20 волонтёров. Они работают посменно.
Елена, заведующая административно-хозяйственной частью мобильного ПВР в Белгороде
Фото: Алина Харина

Также Елена рассказала, что есть в Белгородской области и меценаты, которые готовы помогать беженцам. Например, в ПВР привозили аппарат для изготовления сладкой ваты. Приезжали и аниматоры, которые играли с детьми. По словам женщины, все были в восторге.

Недавно к нам пришли две бабушки и говорят: «Мы понимаем, что здесь происходит. Зачем нам дома сидеть носки вязать? Мы хотим помогать». Они предложили навести порядок на складе. Мы не отказываемся ни от какой помощи. Она нам нужна.
Елена, заведующая административно-хозяйственной частью мобильного ПВР в Белгороде
Фото: Алина Харина

По словам волонтёров, которые работают в ПВР, на складе постоянно требуются носки, предметы личной гигиены, тёплая одежда и обувь. В этом им помогают неравнодушные белгородцы.

Как ранее рассказывал губернатор Вячеслав Гладков, волонтёром можно стать, обратившись в администрацию населённого пункта, в ЦМИ Белгорода или заполнив анкету на сайте добро.ру.

#Общество#Эксклюзив#Беженцы#Белгород#Анастасия Федосеенко#Фоторепортаж
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