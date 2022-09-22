Как волонтёры помогают беженцам в ПВР Белгорода

22 сентября журналисты «Бел.Ру» посетили пункт временного размещения беженцев с Украины, ЛНР и ДНР в Белгороде. Как рассказала заведующая административно-хозяйственной частью мобильного ПВР Елена, в лагере находятся 94 вынужденных переселенца, из которых 25 — дети. Им активно помогают волонтёры.
Когда к нам приехало много беженцев, в сутки по 500 человек было примерно. Их же всех надо поселить и накормить. Тогда на площадке работали 20 волонтёров. Они работают посменно.
Елена, заведующая административно-хозяйственной частью мобильного ПВР в Белгороде
Также Елена рассказала, что есть в Белгородской области и меценаты, которые готовы помогать беженцам. Например, в ПВР привозили аппарат для изготовления сладкой ваты. Приезжали и аниматоры, которые играли с детьми. По словам женщины, все были в восторге.
Недавно к нам пришли две бабушки и говорят: «Мы понимаем, что здесь происходит. Зачем нам дома сидеть носки вязать? Мы хотим помогать». Они предложили навести порядок на складе. Мы не отказываемся ни от какой помощи. Она нам нужна.
Елена, заведующая административно-хозяйственной частью мобильного ПВР в Белгороде
По словам волонтёров, которые работают в ПВР, на складе постоянно требуются носки, предметы личной гигиены, тёплая одежда и обувь. В этом им помогают неравнодушные белгородцы.
Как ранее рассказывал губернатор Вячеслав Гладков, волонтёром можно стать, обратившись в администрацию населённого пункта, в ЦМИ Белгорода или заполнив анкету на сайте добро.ру.