Как беженцы с Украины живут в ПВР Белгорода

В пункте временного размещения работает медицинский кабинет, в котором постоянно дежурят врач и медсестра. Перед заселением в ПВР беженцы проходят медосмотр. При необходимости они могут обращаться за медпомощью в этот кабинет. В среднем за день врачи обслуживают от 50 до 100 человек.