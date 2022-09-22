Как беженцы с Украины живут в ПВР Белгорода

По состоянию на утро 22 сентября, в белгородском ПВР проживает 94 человека, в числе которых 25 детей.
Когда граждане Украины и ЛНДР прибывают в ПВР, они проходят процедуру регистрации и медосмотр. Если беженцы нуждаются в жизненно важных лекарствах, об этом сразу сообщают в медицинские организации.
После процедуры регистрации волонтёры провожают людей до палаток. В палатках работают тепловые пушки, в помещении есть умывальники, розетки и сушилки для вещей. Также каждому прибывшему выдают индивидуальный набор, который состоит из постельного белья и полотенец.
Маломобильным гражданам помогают волонтёры: встречают их, сопровождают в палатку и на приёмы пищи. При необходимости в ПВР также есть кресла-коляски.
В ПВР предусмотрено трёхразовое питание. Уже готовую еду привозят в термосах. Приём еды по графику — завтрак в 09:00, обед в 13:00, ужин в 18:00. Детям дополнительно выдают фрукты и сладости.
Тех, кто приезжает ночью, стараемся тоже сразу накормить тушёнкой, консервами, «Роллтоном».
Елена, заведующая административно-хозяйственной частью ПВР в Белгороде
Помимо этого, первая дежурная палатка всегда открыта, в ней беженцы могут круглосуточно получить чай и сахар.
В пункте временного размещения работает медицинский кабинет, в котором постоянно дежурят врач и медсестра. Перед заселением в ПВР беженцы проходят медосмотр. При необходимости они могут обращаться за медпомощью в этот кабинет. В среднем за день врачи обслуживают от 50 до 100 человек.
Также по медицинским показаниям беженцев тестируют на коронавирус. Отметим, что с начала сентября не было ни одного случая заражения ковидом в ПВР.
Сейчас в медкабинете ПВР работают медики из Яковлевской ЦРБ. Врачи отмечают, что лекарственных препаратов в мобильном пункте достаточно.
Беженцев с травмами отправляют на консультацию в травматологию, где решается вопрос о госпитализации или назначаются перевязки.
Кроме того, в пункте временного размещения оборудованы стационарные душевые. Также на территории есть стиральная машинка, тазы и порошки. Для детей работает игровая комната. Периодически в ПВР приезжают волонтёры, которые устраивают детские праздники для детей.