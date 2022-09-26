В белгородских ПВР смогут разместить более 26 тыс. человек

Более 26 тыс. человек смогут разместить в белгородских ПВР в случае ЧС. Всего в городе 37 пунктов временного размещения. Большинство из них рассчитаны на двухдневное пребывание — 20 помещений.
Такие пункты могут принять порядка 17 тыс. человек. Остальные 17 пунктов смогут вместить до 9 тыс. человек. В список ПВР вошли также школы, лицеи и гимназии города.
В областном центре собираются приспособить 17 городских пунктов, в том числе гостиницы и детские лагеря. В них могут остановиться более 9 тыс. человек. «Белгород-Арена» сможет вместить до 6 тыс. человек.
Напомним, ранее жителям валуйской Вериговки предложили на время переехать в ПВР.