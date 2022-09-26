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В белгородских ПВР смогут разместить более 26 тыс. человек

26 сентября 13:20
Фото: Bel.ru
В городе насчитывают 37 пунктов временного размещения. Большинство из них рассчитаны на пребывание до двух суток.

Более 26 тыс. человек смогут разместить в белгородских ПВР в случае ЧС. Всего в городе 37 пунктов временного размещения. Большинство из них рассчитаны на двухдневное пребывание — 20 помещений.

Такие пункты могут принять порядка 17 тыс. человек. Остальные 17 пунктов смогут вместить до 9 тыс. человек. В список ПВР вошли также школы, лицеи и гимназии города.

В областном центре собираются приспособить 17 городских пунктов, в том числе гостиницы и детские лагеря. В них могут остановиться более 9 тыс. человек. «Белгород-Арена» сможет вместить до 6 тыс. человек.

Напомним, ранее жителям валуйской Вериговки предложили на время переехать в ПВР. 

 

#Город#Белгород#Пункты временного размещения#Пвр#Администрация Белгорода#Наталья Корявых
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