Никаких телефонов: что нужно знать мобилизованным

Сначала мобилизованные отправляются в призывные пункты, соответственно, им нужно взять самые необходимые вещи. Приезжать туда лучше в спортивном костюме и кроссовках. При себе необходимо иметь документы, туалетные принадлежности на месяц, несколько упаковок лейкопластыря, складной нож и ложку.