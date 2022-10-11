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Никаких телефонов: что нужно знать мобилизованным

Вчера, 11:45
Фото: 1MI
«Народные новости» выделили несколько важных советов для военнослужащих и в быту, и на передовой.

Редакция на основе сборника рекомендаций, основанного на обобщённом опыте участников боевых действий, выделила несколько важнейших советов для военнослужащих. Они могут помочь им как в быту, так и на передовой.

Что взять в первую очередь

Сначала мобилизованные отправляются в призывные пункты, соответственно, им нужно взять самые необходимые вещи. Приезжать туда лучше в спортивном костюме и кроссовках. При себе необходимо иметь документы, туалетные принадлежности на месяц, несколько упаковок лейкопластыря, складной нож и ложку.

Ещё с собой стоит взять несколько пар носков и нижнего белья, рабочие перчатки, набор иголок с нитками, зажигалку, спички, шнурки для берцев. На сутки можно взять воды и продуктов.

Что нужно иметь при себе в зоне СВО

В этот список обязательно входят оружие и боеприпасы, бронежилет и шлем, разгрузочный жилет и пехотная лопата. Снаряжение в среднем весит не более 30–35 кг.

Лопату носить с собой нужно обязательно, чтобы постоянно окапываться. Не стоит забывать и про нож, которым можно, например, нарезать хлеб.

Никаких телефонов

Одно из самых главных правил выживаемости — не включать телефон. При использовании сим-карты противник запросто определит геолокацию. Местонахождение определяется с точностью до 3 метров.

Определить место выйдет и по геотегам, поэтому соцсетями пользоваться не стоит. Получить доступ к месторасположению в таком случае сможет вообще любой пользователь.

Что положить в аптечку

Аптечка в зоне боевых действий — вещь незаменимая. Однако не стоит забывать и о гигиене. При первой же возможности необходимо стирать бельё, сушить обувь и мыть тело.

Под рукой же нужно иметь кровоостанавливающий жгут, бинты, пластыри. Также стоит брать таблетки от расстройства желудка, а аллергикам — ещё и антигистаминные препараты.

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#Общество#Частичная мобилизация#Советы мобилизованным#Наталья Корявых
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