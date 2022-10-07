Частичная мобилизация подняла спрос на термобельё, фонарики и кнопочные телефоны

Редакция «Бел.Ру» решила выяснить, как с объявлением частичной мобилизации в стране изменилась работа белгородских магазинов. Так, по словам консультанта спортивного магазина в одном из ТЦ Белгорода, наблюдался высокий клиентский поток в минувшие выходные.
«Просто бешеный поток людей», — отметил консультант.
Белгородцы покупали сезонную экипировку, в основном тёплую одежду приобретали для мобилизованных. Консультант подчеркнул, что, в отличие от основного трафика клиентов, покупателей в магазине было больше на 20%.
Спросом пользовалось термобельё, шапки, туристическое снаряжение, особенно — спальные мешки.
В спецмагазине, продающем снаряжение, в первую неделю частичной мобилизации также наблюдался высокий поток клиентов. Мужчины закупались ножами, фонариками, ножницами и мультитулами. Сейчас продажи упали, отмечает продавец.
«Ребят было очень много. Целый день приходили „зелёные человечки"», — отметил продавец.
Со 2 октября в магазине пошёл спад клиентов: «Приходят те, кто что-то не докупил, кому ещё не пришла повестка. Ребята говорят: „Вдруг завтра вызовут — пусть будет, пригодится“. Вот только сегодня заходили, два мультитула купили».
Рост продаж наблюдался и в магазинах сотовой связи. Продавец одного из магазинов Белгорода рассказала, что несколько дней продажи держались только на кнопочных телефонах. В день магазин мог продать порядка 20 телефонов.
Просили телефоны без GPS и камер. В первые дни здесь людей было очень много. Полностью распродавали такие телефоны. По всем салонам сотовой связи наблюдалась аналогичная ситуация.
продавец салона связи
Напомним, что частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября.