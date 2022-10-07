Частичная мобилизация подняла спрос на термобельё, фонарики и кнопочные телефоны

Со 2 октября в магазине пошёл спад клиентов: «Приходят те, кто что-то не докупил, кому ещё не пришла повестка. Ребята говорят: „Вдруг завтра вызовут — пусть будет, пригодится“. Вот только сегодня заходили, два мультитула купили».