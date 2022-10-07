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Частичная мобилизация подняла спрос на термобельё, фонарики и кнопочные телефоны

7 октября 12:17
Фото: Bel.ru
Журналист «Бел.Ру» пообщалась с продавцами специализированных магазинов в Белгороде и узнала, на какие виды товаров вырос спрос, подробнее — в материале.

Редакция «Бел.Ру» решила выяснить, как с объявлением частичной мобилизации в стране изменилась работа белгородских магазинов. Так, по словам консультанта спортивного магазина в одном из ТЦ Белгорода, наблюдался высокий клиентский поток в минувшие выходные.

«Просто бешеный поток людей», — отметил консультант.

Белгородцы покупали сезонную экипировку, в основном тёплую одежду приобретали для мобилизованных. Консультант подчеркнул, что, в отличие от основного трафика клиентов,  покупателей в магазине было больше на 20%.

Спросом пользовалось термобельё, шапки, туристическое снаряжение, особенно — спальные мешки.

В спецмагазине, продающем снаряжение, в первую неделю частичной мобилизации также наблюдался высокий поток клиентов. Мужчины закупались ножами, фонариками, ножницами и мультитулами. Сейчас продажи упали, отмечает продавец.

«Ребят было очень много. Целый день приходили „зелёные человечки"», — отметил продавец.

Со 2 октября в магазине пошёл спад клиентов: «Приходят те, кто что-то не докупил, кому ещё не пришла повестка. Ребята говорят: „Вдруг завтра вызовут — пусть будет, пригодится“. Вот только сегодня заходили, два мультитула купили».

Рост продаж наблюдался и в магазинах сотовой связи. Продавец одного из магазинов Белгорода рассказала, что несколько дней продажи держались только на кнопочных телефонах. В день магазин мог продать порядка 20 телефонов.

Просили телефоны без GPS и камер. В первые дни здесь людей было очень много. Полностью распродавали такие телефоны. По всем салонам сотовой связи наблюдалась аналогичная ситуация.
продавец салона связи

Напомним, что частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Новости Белгорода#Частичная мобилизация#Белгород#Продажи#Магазины#Спрос
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