Как частичная мобилизация повлияла на продажи и посещаемость ТЦ Белгорода?

Корреспондент «Бел.Ру» побывала в белгородских ТРЦ и пообщалась с сотрудниками магазинов. Они отметили, что снижение посещаемости пока незаметно, с учётом того, что после объявления о частичной мобилизации наблюдался высокий поток клиентов в некоторых магазинах.