Как частичная мобилизация повлияла на продажи и посещаемость ТЦ Белгорода?

На снижение посещаемости в торговых центрах по России обратили внимание в российском совете торговых центров. Эксперты отмечали, что ситуация близка к той, что была в период коронавирусных ограничений.
За последние недели трафик посетителей в российских торговых центрах в среднем по рынку упал на 7,4%.
Отметим, что снижение числа посетителей наблюдается не только в магазинах, но и в кинотеатрах, ресторанах и фитнес-центрах.
Корреспондент «Бел.Ру» побывала в белгородских ТРЦ и пообщалась с сотрудниками магазинов. Они отметили, что снижение посещаемости пока незаметно, с учётом того, что после объявления о частичной мобилизации наблюдался высокий поток клиентов в некоторых магазинах.
К примеру, в первые дни частичной мобилизации белгородцы закупались тёплой экипировкой, термобельём, шапками и спальными мешками. В одном из спортивных магазинов клиентский трафик вырос на 20%.
Также высокий поток клиентов наблюдался в магазинах, в которых продают снаряжение. В первую неделю мобилизованные массово покупали ножи, мультитулы и налобные и обычные фонарики. На текущей неделе поток клиентов в таких магазинах заметно снизился.
Кроме того, ажиотаж наблюдался в салонах сотовой связи. В белгородском торговом центре продавцы салона связи рассказали, что высоким спросом пользовались кнопочные телефоны. В первые дни белгородцы покупали до 20 телефонов в день, рассказал сотрудник салона связи.