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Как белгородский бизнес переживает частичную мобилизацию

7 октября 14:46
Фото: Bel.ru
Из-за ковида в 2020 год в Белгородской области свою деятельность прекратили 14 тысяч ИП, а как на бизнес повлияет частичная мобилизация, разбираемся в материале.

Некоторые предприниматели с объявлением о мобилизации столкнулись с проблемой с кадрами. Такая ситуация наблюдалась в одном из белгородских магазинов цветов. По словам флориста, магазин небольшой, в нём работают в основном по двое сотрудников. Недавно в цветочный магазин устраивалась девушка, прошла обучение, но после начала частичной мобилизации приняла решение уехать вместе с мужем из Белгорода жить в другую страну.

«Сложно найти профессионалов в Белгороде, а когда находишь, они уезжают, если у них есть возможность», — отмечает продавец.

Решение уехать принял и собственник магазина. Владелец продал бизнес и планирует на время уехать из Белгорода.

В России для сотрудников крупных предприятий существует бронь. С малым бизнесом ситуация стоит иначе. Известно, что для МСП предоставят отсрочку по кредитам, Минфин и ФНС перенесут сроки подачи декларации и выплаты налогов, договоры аренды с государством получится расторгать без штрафных санкций.

В Белгородской области мобилизованным, которые заключили соцконтракты, будут помогать власти. 1 октября губернатор Вячеслав Гладков дал соответствующее поручение региональному министру соцзащиты населения и труда Елене Батановой.

Стоит отметить, что в Белгородской области о закрытии и приостановке ИП начали говорить ещё с начала спецоперации. Многим белгородцам пришлось приостановить свою деятельность в приграничных территориях, в которых периодически происходят обстрелы ВСУ. Так, на конец лета свою работу остановили 10 сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Частичная мобилизация#Белгородская область#Бизнес#Малый бизнес#ИП
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