Как белгородский бизнес переживает частичную мобилизацию

Некоторые предприниматели с объявлением о мобилизации столкнулись с проблемой с кадрами. Такая ситуация наблюдалась в одном из белгородских магазинов цветов. По словам флориста, магазин небольшой, в нём работают в основном по двое сотрудников. Недавно в цветочный магазин устраивалась девушка, прошла обучение, но после начала частичной мобилизации приняла решение уехать вместе с мужем из Белгорода жить в другую страну.