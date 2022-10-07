Как белгородский бизнес переживает частичную мобилизацию

Некоторые предприниматели с объявлением о мобилизации столкнулись с проблемой с кадрами. Такая ситуация наблюдалась в одном из белгородских магазинов цветов. По словам флориста, магазин небольшой, в нём работают в основном по двое сотрудников. Недавно в цветочный магазин устраивалась девушка, прошла обучение, но после начала частичной мобилизации приняла решение уехать вместе с мужем из Белгорода жить в другую страну.
«Сложно найти профессионалов в Белгороде, а когда находишь, они уезжают, если у них есть возможность», — отмечает продавец.
Решение уехать принял и собственник магазина. Владелец продал бизнес и планирует на время уехать из Белгорода.
В России для сотрудников крупных предприятий существует бронь. С малым бизнесом ситуация стоит иначе. Известно, что для МСП предоставят отсрочку по кредитам, Минфин и ФНС перенесут сроки подачи декларации и выплаты налогов, договоры аренды с государством получится расторгать без штрафных санкций.
В Белгородской области мобилизованным, которые заключили соцконтракты, будут помогать власти. 1 октября губернатор Вячеслав Гладков дал соответствующее поручение региональному министру соцзащиты населения и труда Елене Батановой.
Стоит отметить, что в Белгородской области о закрытии и приостановке ИП начали говорить ещё с начала спецоперации. Многим белгородцам пришлось приостановить свою деятельность в приграничных территориях, в которых периодически происходят обстрелы ВСУ. Так, на конец лета свою работу остановили 10 сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств.