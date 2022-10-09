Mash: число погибших из-за взрыва на Крымском мосту увеличилось до пяти

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Из-за этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава. Из-за подрыва обрушились два автомобильных пролёта моста. Движение по мосту временно приостанавливали, как и продажу билетов на поезда из Крыма и в Крым. Туристам продлили проживание в гостиницах за счёт региона.
В субботу СК РФ сообщил о трёх жертвах случившегося. 9 октября телеграм-канал Mash разместил новость о том, что число погибших возросло до пяти - женщина и четверо мужчин. По данным источника, спасатели нашли тело женщины и одного из мужчин.
На момент 16:00 данным канала не подтвердил ни один из официальных источников.