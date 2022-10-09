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Mash: число погибших из-за взрыва на Крымском мосту увеличилось до пяти

Вчера, 13:28
Фото: Правительство республики Крым
По данным телеграм-канала, в машине, которая ехала рядом с грузовиком, находились четыре человека.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Из-за этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава. Из-за подрыва обрушились два автомобильных пролёта моста. Движение по мосту временно приостанавливали, как и продажу билетов на поезда из Крыма и в Крым. Туристам продлили проживание в гостиницах за счёт региона.

В субботу СК РФ сообщил о трёх жертвах случившегося. 9 октября телеграм-канал Mash разместил новость о том, что число погибших возросло до пяти - женщина и четверо мужчин. По данным источника, спасатели нашли тело женщины и одного из мужчин.

На момент 16:00 данным канала не подтвердил ни один из официальных источников.

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#Татьяна Алексютина#Происшествия#Крым#Взрыв#Погибли#Крымский мост
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