Mash: число погибших из-за взрыва на Крымском мосту увеличилось до пяти

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Из-за этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава. Из-за подрыва обрушились два автомобильных пролёта моста. Движение по мосту временно приостанавливали, как и продажу билетов на поезда из Крыма и в Крым. Туристам продлили проживание в гостиницах за счёт региона.