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СКР: в результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека

Вчера, 11:05
Фото: 1MI
Из воды достали тела двоих погибших — мужчины и женщины. Их личности устанавливают, сообщили в Следственном комитете РФ.

8 октября в результате происшествия на Крымском мосту погибли три человека, сообщает СКР. По предварительным данным, это были пассажиры легковушки, находившейся рядом с подорвавшимся грузовиком.

Из воды уже достали тела двоих погибших — мужчины и женщины. Их личности ещё не установлены.

Расследование уголовного дела продолжается. Уже известно, что собственником подорвавшегося грузовика является житель Краснодарского края. По месту его жительства проходят следственные действия.

Подрыв на Крымском мосту произошёл в районе шести часов утра 8 октября. Подробности происшествия можно узнать в материале «Бел.Ру».

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