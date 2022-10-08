СКР: в результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека

8 октября в результате происшествия на Крымском мосту погибли три человека, сообщает СКР. По предварительным данным, это были пассажиры легковушки, находившейся рядом с подорвавшимся грузовиком.
Из воды уже достали тела двоих погибших — мужчины и женщины. Их личности ещё не установлены.
Расследование уголовного дела продолжается. Уже известно, что собственником подорвавшегося грузовика является житель Краснодарского края. По месту его жительства проходят следственные действия.
Подрыв на Крымском мосту произошёл в районе шести часов утра 8 октября. Подробности происшествия можно узнать в материале «Бел.Ру».