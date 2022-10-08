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Крымский мост: что произошло утром 8 октября

Вчера, 08:23
Фото: кадр из видео Mash
На Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль, после чего загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, который следовал в направлении полуострова. Частично обрушились два автомобильных пролёта. Подробности происшествия — в материале.

На автомобильной части Крымского моста подорвался грузовой автомобиль. Произошло это в районе шести часов утра 8 октября. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, после подрыва загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава, который следовал в направлении полуострова.

Частично обрушились два автомобильных пролёта моста. Арка над судоходной частью не пострадала.

Кадры подрыва ранее появились в Сети. Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения. Очевидцы сообщают, что в Керчи был слышен мощный взрыв.

Крымский мост временно закрыли для автомобильного транспорта. На подъезде к мосту организовали пункты питания и обогрева для водителей. Как сообщил глава республики Сергей Аксёнов, к запуску готова паромная переправа, она должна начать работу уже сегодня.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова пишет, что пока прогнозов по срокам восстановления нет. В Кремле сообщили, что Владимир Путин поручил сформировать правительственную комиссию для установления причин происшествия. На место события выехали министр транспорта Виталий Савельев и глава МЧС Александр Куренков.

Федеральный Следственный комитет по факту происшествия на Крымском мосту возбудил уголовное дело.

В РЖД тем временем сообщили, что поезда в сообщении с Крымом, запланированные на ближайшее время, пока не будут отправляться. Продажа билетов на них приостановлена.

ТАСС со ссылкой на перевозчика уточняет, что 8 октября отменены все автобусные рейсы из Крыма в материковую часть РФ.

Глава республики Сергей Аксёнов добавил, что он уже попросил отели и санатории продлить проживание гостей, у которых закончилось время пребывания в номерах. По его словам, все затраты компенсируют за счёт региона.

По состоянию на 10:00 открытое горение на Крымском мосту было ликвидировано, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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#Инна Рогова#Происшествия#Крым#Крымский мост#Подрыв#Пожар
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