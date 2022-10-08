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На Крымском мосту вспыхнула цистерна с топливом

Вчера, 05:12
Фото: телеграм-канал «Осторожно, новости»
Происшествие случилось рано утром 8 октября. Причины возгорания устанавливаются. Движение автомобилей по мосту временно приостановили, на подъездах к нему развернули пункты питания и обогрева для водителей.

Утром 8 октября произошёл пожар на Крымском мосту. Как сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги, загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов вывели на станцию Керчь. Причины происшествия устанавливают.

Советник главы Крыма Олег Крючков в своём телеграм-канале отметил, что судоходные арки моста не повреждены. На месте продолжаются аварийные работы и тушение огня.

По информации ФКУ Упрдор «Тамань», движение на транспортном переходе через Керченский пролив приостановили. Олег Крючков добавил, что на подъездах к мосту для водителей организовали пункты питания и обогрева.

#Инна Рогова#Происшествия#Крым#Пожар#Крымский мост
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