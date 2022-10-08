На Крымском мосту вспыхнула цистерна с топливом

Утром 8 октября произошёл пожар на Крымском мосту. Как сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги, загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов вывели на станцию Керчь. Причины происшествия устанавливают.
Советник главы Крыма Олег Крючков в своём телеграм-канале отметил, что судоходные арки моста не повреждены. На месте продолжаются аварийные работы и тушение огня.
По информации ФКУ Упрдор «Тамань», движение на транспортном переходе через Керченский пролив приостановили. Олег Крючков добавил, что на подъездах к мосту для водителей организовали пункты питания и обогрева.