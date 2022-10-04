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Гладков объяснил порядок ремонта разрушенных ипотечных домов после атаки ВСУ

4 октября 08:56
Фото: 1MI
С вопросом о ремонте дома в Валуйках к главе региона Вячеславу Гладкову обратились в ходе прямой линии. Оказалось, что жильё ипотечное и приступить к работам без оценщиков власти не могут.

Во время прямой линии поступил вопрос от белгородки Оксаны. Она рассказала, что их дом в Валуйках на улице Школьной пострадал во время обстрелов. Но к ремонтным работам никто не приступил.

На данный момент нет никаких сдвигов по поводу жилья. Куда ни позвоню, везде футболят. Сколько это будет продолжаться? Нас разбомбили, в чём наша вина? Нет ничего, живём у людей. Что нам делать дальше?
Оксана, белгородка

Гладков ответил, что главы муниципалитетов, где есть разрушения, ежедневно докладывают о сложившейся ситуации.

У вас ситуация осложняется тем, что ваше жильё в ипотеке. Для того, чтобы сделать шаг по решению жилищной проблемы, нужны оценщики из страховой компании. По моей информации,  работа должна быть выполнена в ближайшие пару дней. Затем вам будет предложено два варианта.
Вячеслав Гладков

Губернатор добавил, что по четырём домам, которые полностью разрушены, решения уже приняты.

Не могу сказать, что никто ничего не делает. Просто есть очевидные проблемы по вашему дому, которые администрация решает. Ситуация находится на контроле.
Вячеслав Гладков

Напомним, Валуйки обстреляли 16 сентября. В результате погиб один человек. Ещё двое получили ранения.

 

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Гладков#Валуйки#Дом#Обстрел приграничных пунктов#Погибшие в СВО
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