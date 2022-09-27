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Слёзы и вопросы: как провожают резервистов в Старом Осколе

27 сентября, 11:09
Провожающие и призывники собираются около здания ЦМИ, которое на время стало мобилизационным пунктом. Сюжет опубликовал «9 Канал».

Около здания старооскольского ЦМИ собираются резервисты и их родные. Последние провожают призывников и смотрят за уезжающими автобусами.

Многие из пришедших плачут, желают мужчинам вернуться домой живыми. Также часто задают вопросы. Процесс частичной мобилизации в Белгородской области пока не отработан.

Как правило, вопросы касаются военно-учётных специальностей, оформления документов, экипировки и призыва тех, кто не попадает в первую волну. Зачастую белгородцы обращаются и с жалобами. В основном обращения звучат от жителей Губкина, Старого Оскола, Шебекино и Нового Оскола.

Напомним, по состоянию на 25 сентября губернатору Вячеславу Гладкову поступило свыше 600 обращений по поводу частичной мобилизации. Глава региона заявил, что на все вопросы постараются ответить максимально оперативно.

 

Фото: 9 канал Старый Оскол
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#Видео#Общество#Военная мобилизация#Старый Оскол#Мобилизация#Проводы#Наталья Корявых
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