Слёзы и вопросы: как провожают резервистов в Старом Осколе

Около здания старооскольского ЦМИ собираются резервисты и их родные. Последние провожают призывников и смотрят за уезжающими автобусами.
Многие из пришедших плачут, желают мужчинам вернуться домой живыми. Также часто задают вопросы. Процесс частичной мобилизации в Белгородской области пока не отработан.
Как правило, вопросы касаются военно-учётных специальностей, оформления документов, экипировки и призыва тех, кто не попадает в первую волну. Зачастую белгородцы обращаются и с жалобами. В основном обращения звучат от жителей Губкина, Старого Оскола, Шебекино и Нового Оскола.
Напомним, по состоянию на 25 сентября губернатору Вячеславу Гладкову поступило свыше 600 обращений по поводу частичной мобилизации. Глава региона заявил, что на все вопросы постараются ответить максимально оперативно.