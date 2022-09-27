Слёзы и вопросы: как провожают резервистов в Старом Осколе

Как правило, вопросы касаются военно-учётных специальностей, оформления документов, экипировки и призыва тех, кто не попадает в первую волну. Зачастую белгородцы обращаются и с жалобами. В основном обращения звучат от жителей Губкина, Старого Оскола, Шебекино и Нового Оскола.