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Гладков объяснил, как добиться полного медобследования при мобилизации

26 сентября 16:46
Фото: Bel.ru
Белгородцы жалуются, что их родственники не могут после получения повестки пройти медицинское обследование. Губернатор заявил, что при частичной мобилизации порядок немного другой, однако добиться проведения обследования всё же можно.

Вопрос о том, будет ли в пункте мобилизации медицинское обследование, прозвучал во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» 26 сентября. Вячеслав Гладков ответил, что тех медкомиссий — комплексных, проходящих в течение нескольких дней, в текущих условиях быть не может.

Однако у белгородцев всё равно остаются вопросы о том, как доказать наличие проблем со здоровьем, если они действительно есть. Губернатор предложил вариант решения вопроса.

Согласен с вами, что с момента ухода из армии, когда человек служил 10 или 15 лет назад, могли произойти изменения со здоровьем. Что нужно делать в этом случае? Приехать в воинскую часть, написать заявление и пройти полное медицинское обследование. Если комиссия говорит о том, что человек не годен, то принимается соответствующее решение.
Вячеслав Гладков

Губернатор отметил, что накануне во время встречи с бойцами в соседнем регионе ему задали такие вопросы. Вячеслав Гладков вместе с командованием объяснили белгородцам порядок действий.

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#Инна Рогова#Общество#Военная мобилизация#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Частичная мобилизация#Медкомиссия#Обследование
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