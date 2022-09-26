Гладков объяснил, как добиться полного медобследования при мобилизации

Вопрос о том, будет ли в пункте мобилизации медицинское обследование, прозвучал во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» 26 сентября. Вячеслав Гладков ответил, что тех медкомиссий — комплексных, проходящих в течение нескольких дней, в текущих условиях быть не может.
Однако у белгородцев всё равно остаются вопросы о том, как доказать наличие проблем со здоровьем, если они действительно есть. Губернатор предложил вариант решения вопроса.
Согласен с вами, что с момента ухода из армии, когда человек служил 10 или 15 лет назад, могли произойти изменения со здоровьем. Что нужно делать в этом случае? Приехать в воинскую часть, написать заявление и пройти полное медицинское обследование. Если комиссия говорит о том, что человек не годен, то принимается соответствующее решение.
Вячеслав Гладков
Губернатор отметил, что накануне во время встречи с бойцами в соседнем регионе ему задали такие вопросы. Вячеслав Гладков вместе с командованием объяснили белгородцам порядок действий.