Гладков объяснил, как добиться полного медобследования при мобилизации

Вопрос о том, будет ли в пункте мобилизации медицинское обследование, прозвучал во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» 26 сентября. Вячеслав Гладков ответил, что тех медкомиссий — комплексных, проходящих в течение нескольких дней, в текущих условиях быть не может.