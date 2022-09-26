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Гладков: Печать о мобилизации могут поставить в военкомате или штабе воинской части

26 сентября 17:18
Фото: Bel.ru
В Сети ранее появилась жалоба о том, что некоторым призывникам неправильно оформили документы, а именно не поставили печать о мобилизации в военном билете. Ситуацию разъяснил губернатор.

С просьбой решить проблему к главе региона обратилась белгородка. Её обращение Вячеслав Гладков зачитал во время прямого эфира «10 вопросов губернатору».

Вопрос с печатями о мобилизации. Обещали решить, но всё остаётся, как было. Никто не приезжал в часть. На горячую линию звонила. Помогите, пожалуйста, решить эту проблему.
жалоба белгородки

Губернатор ответил, что сегодня печати должны были проставить. За этим проследил заместитель главы региона.

Вместе с тем Гладков добавил, что проставлением отметок о мобилизации не обязательно должен заниматься именно военкомат.

Специально вернулся, посмотрел нормативно-правовые акты. Увидел, что печати проставляются военкоматом или штабом воинской части, куда прибывает призывник. Поэтому, если честно, это можно сделать без представителей наших военкоматов.
Вячеслав Гладков

Нарушения при оформлении документов у бойцов зарегистрировали в Красногвардейском районе и Шебекинском горокруге. Таких случаев насчитали около десяти. Губернатор заявил, что в ошибках будут разбираться вместе с сотрудниками военных комиссариатов.

 

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