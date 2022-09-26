Гладков: Печать о мобилизации могут поставить в военкомате или штабе воинской части

С просьбой решить проблему к главе региона обратилась белгородка. Её обращение Вячеслав Гладков зачитал во время прямого эфира «10 вопросов губернатору».
Вопрос с печатями о мобилизации. Обещали решить, но всё остаётся, как было. Никто не приезжал в часть. На горячую линию звонила. Помогите, пожалуйста, решить эту проблему.
жалоба белгородки
Губернатор ответил, что сегодня печати должны были проставить. За этим проследил заместитель главы региона.
Вместе с тем Гладков добавил, что проставлением отметок о мобилизации не обязательно должен заниматься именно военкомат.
Специально вернулся, посмотрел нормативно-правовые акты. Увидел, что печати проставляются военкоматом или штабом воинской части, куда прибывает призывник. Поэтому, если честно, это можно сделать без представителей наших военкоматов.
Вячеслав Гладков
Нарушения при оформлении документов у бойцов зарегистрировали в Красногвардейском районе и Шебекинском горокруге. Таких случаев насчитали около десяти. Губернатор заявил, что в ошибках будут разбираться вместе с сотрудниками военных комиссариатов.