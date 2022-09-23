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Беженка из Изюма: У нас дома геноцид, наверное

23 сентября 05:38
Фото: Bel.ru
Украинские беженцы продолжают прибывать в Белгородскую область. Люди рассказали корреспондентам «Бел.Ру», почему уехали из родного города.

Журналист «Бел.Ру» пообщался с беженкой из Изюма Харьковской области Натальей Николаевной. Женщина попросила не фотографировать её семью, потому что боится последствий с Украины.

Вы нас не фотографируйте. Вы же знаете, что там творится. Там геноцид, наверное. Тут нас встретили, как родных. Все без исключения помогают. Поражаюсь, как хватает терпения у волонтёров. Спасибо Белгороду. Сейчас ощущаю себя в безопасности, но душа болит за родных. У меня там сын. Связи нет никакой. Узнаю через третьих лиц, как дела у моего сына. Очень переживаем.
Наталья Николаевна

В Белгородскую область беженка приехала из-за мужа. У него онкологическое заболевание. Лечиться там негде, отметила украинка.

Мы такое пережили… Бомбёжки, подвалы и голод. Если там будет российская власть, значит, вернёмся. Если нет, то останемся здесь. Но Изюм — наш любимый красивый зелёный город. Мы всегда считали Россию Родиной. Ездили всё время.
Наталья Николаевна

Отметим, на утро 22 сентября в белгородском ПВР находилось 94 человека, в том числе 25 детей. Как вынужденные переселенцы живут в лагере — в материале.

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#Белгород#Анастасия Федосеенко#Эксклюзив#Общество#Беженцы#Белгородская область#Пвр
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