Беженка из Волчанска: Мы не захотели жить на Украине после перегруппировки войск

Анна с семьёй приехала из Волчанска Харьковской области в Белгород 12 сентября. По словам девушки, границу они решили пересечь после перегруппировки ВС РФ.
Мы захотели уехать в Россию. Обстановка нестабильная и непредсказуемая. Посчитали опасным оставаться в Волчанске и приехали сюда, в безопасное место. Доехали без происшествий, но очередь, конечно, была большая.
Анна
Девушка заявила, что в пункте временного размещения хорошие условия. Для беженцев здесь есть столовая, игровая, медпункт, административный корпус и палатки.
Семье Анны предложили уехать в Краснодарский край. Люди согласились.
Если бы на территории Харьковской области было так же, как и до 12 сентября, то все бы остались там. Сейчас обратно уезжать на Украину не планируем.
Анна
Напомним, 10 сентября Минобороны РФ заявило о перегруппировке российских войск в районе Балаклеи и Изюма.
По состоянию на 22 сентября в ПВР Белгорода находятся около сотни беженцев. Подробнее о том, как беженцы живут в лагере — в материале.