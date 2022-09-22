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Беженка из Волчанска: Мы не захотели жить на Украине после перегруппировки войск

22 сентября 12:54
Фото: Bel.ru
Жители Волчанска находятся в ПВР Белгорода. Дома они побоялись оставаться из-за нестабильной обстановки.

Анна с семьёй приехала из Волчанска Харьковской области в Белгород 12 сентября. По словам девушки, границу они решили пересечь после перегруппировки ВС РФ.

Мы захотели уехать в Россию. Обстановка нестабильная и непредсказуемая. Посчитали опасным оставаться в Волчанске и приехали сюда, в безопасное место. Доехали без происшествий, но очередь, конечно, была большая.
Анна

Девушка заявила, что в пункте временного размещения хорошие условия. Для беженцев здесь есть столовая, игровая, медпункт, административный корпус и палатки.

Семье Анны предложили уехать в Краснодарский край. Люди согласились.

Если бы на территории Харьковской области было так же, как и до 12 сентября, то все бы остались там. Сейчас обратно уезжать на Украину не планируем.
Анна

Напомним, 10 сентября Минобороны РФ заявило о перегруппировке российских войск в районе Балаклеи и Изюма.

По состоянию на 22 сентября в ПВР Белгорода находятся около сотни беженцев. Подробнее о том, как беженцы живут в лагере — в материале.

#Анастасия Федосеенко#Новости Белгорода#Белгород#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Беженцы
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