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Расписание двух автобусов в Белгороде изменили

20 июля 13:48
Фото: ЕТК
Графики движения маршрутов № 111С и 121Р скорректировали после обращений пассажиров, сообщили в группе Организатора пассажирских перевозок Белгородской области.

Расписание двух автобусов в Белгороде изменили. Графики движения маршрутов № 111С и 121Р решили скорректировать после обращений белгородцев.

На маршруте № 121Р «Универмаг „Белгород“ — Разумное-54» изменился график движения четырёх автобусов по будням и одного по выходным. Движение автобуса № 111С «Северный — мкр. Улитка» изменилось незначительно — примерно 5–10 минут в течение всего дня.

Напомним, в начале месяца в областном центре появилось четыре новых автобусных маршрута пригородного сообщения.

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