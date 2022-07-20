Расписание двух автобусов в Белгороде изменили. Графики движения маршрутов № 111С и 121Р решили скорректировать после обращений белгородцев.
На маршруте № 121Р «Универмаг „Белгород“ — Разумное-54» изменился график движения четырёх автобусов по будням и одного по выходным. Движение автобуса № 111С «Северный — мкр. Улитка» изменилось незначительно — примерно 5–10 минут в течение всего дня.
Напомним, в начале месяца в областном центре появилось четыре новых автобусных маршрута пригородного сообщения.