Вячеслав Гладков потребовал запретить въезд в Журавлёвку и Нехотеевку

Конечно, ругаемся каждый день, блокпост поставили, не пускаем никого в Журавлёвку и Нехотеевку, говорим: «Рискуете жизнью». Уже хочется палку взять. А как ещё уберечь жизни жителей от прямой угрозы?Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области