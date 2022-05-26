Вячеслав Гладков потребовал запретить въезд в Журавлёвку и Нехотеевку

Конечно, ругаемся каждый день, блокпост поставили, не пускаем никого в Журавлёвку и Нехотеевку, говорим: «Рискуете жизнью». Уже хочется палку взять. А как ещё уберечь жизни жителей от прямой угрозы?Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона подчеркнул, что на границе не просто опасно – там очень сложная ситуация и есть явная угроза жизни людей.
Напомним, обстрел села Журавлёвка Белгородского района не прекращается со вчерашнего дня. 25 мая там ранило осколком мужчину 1993 года рождения, а сегодня, 26 мая, тяжёлое ранение получила местная жительница, сейчас врачи борются за её жизнь.