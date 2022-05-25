bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 мая 2022, 18:03

Published 25 мая 2022, 18:03

Modified 1 декабря, 08:33

Updated 1 декабря, 08:33

Гладков рассказал, как в Журавлёвке оказался белгородец, которого ранило

25 мая 2022, 18:03
Сюжет
Губернатор
25 мая во время обстрела приграничного села пострадал мужчина 1993 года рождения. Он получил глубокое осколочное ранение. Губернатор Белгородской области недоумевал, как он мог там оказаться, ведь местных жителей временно переселили.

В среду днём село Журавлёвка Белгородского района снова попало под обстрел со стороны ВСУ. Глубокое ранение получил местный житель 1993 года рождения. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил об этом в соцсетях, написав, что не понимает, как пострадавший мог оказаться в селе. Ранее всех жителей оттуда эвакуировали.

Позже губернатор сообщил, что встречался с проживающими на приграничной территории и просил не возвращаться временно домой, так как это небезопасно. Как оказалось, молодой человек, которого ранило, нашёл пути обхода блокпостов.

Вот, к сожалению, опять один не послушался, несмотря на то, что есть блокпост, не пускаем никого. Но есть большое количество дорог в обход по полям, к сожалению, есть возможность проезда. Вячеслав Гладков

Гладков также уточнил, что из-за инцидента охрану на приграничных территориях усилят.

Напомним, что Журавлёвку несколько раз обстреливали со стороны соседнего государства. Сначала пострадавшее имущество помогали восстанавливать, однако позже решили приостановить этот процесс до стабилизации обстановки. Людям, у которых остался там скот и огороды, обещали помочь.

#Новости#Происшествия#Губернатор#Эксклюзив#Ранение#Спецоперация на Украине#Журавлёвка#Спецоперация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика