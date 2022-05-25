Гладков рассказал, как в Журавлёвке оказался белгородец, которого ранило

Posted 25 мая 2022, 18:03
Published 25 мая 2022, 18:03
Modified 1 декабря, 08:33
Updated 1 декабря, 08:33
В среду днём село Журавлёвка Белгородского района снова попало под обстрел со стороны ВСУ. Глубокое ранение получил местный житель 1993 года рождения. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил об этом в соцсетях, написав, что не понимает, как пострадавший мог оказаться в селе. Ранее всех жителей оттуда эвакуировали.
Позже губернатор сообщил, что встречался с проживающими на приграничной территории и просил не возвращаться временно домой, так как это небезопасно. Как оказалось, молодой человек, которого ранило, нашёл пути обхода блокпостов.
Вот, к сожалению, опять один не послушался, несмотря на то, что есть блокпост, не пускаем никого. Но есть большое количество дорог в обход по полям, к сожалению, есть возможность проезда. Вячеслав Гладков
Гладков также уточнил, что из-за инцидента охрану на приграничных территориях усилят.
Напомним, что Журавлёвку несколько раз обстреливали со стороны соседнего государства. Сначала пострадавшее имущество помогали восстанавливать, однако позже решили приостановить этот процесс до стабилизации обстановки. Людям, у которых остался там скот и огороды, обещали помочь.