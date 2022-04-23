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В Белгороде обсуждают бесплатные автобусы на Пасху и последствия обстрелов

23 апреля 16:00
Фото: Бел.Ру
В городе будут курсировать бесплатные маршруты, жители Журавлёвки рассказали, как живут после атак со стороны Украины, а в Белгороде продлили режим закрытого неба.
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Пасха

«Мы ночевали в подвале»

Губернатор Вячеслав Гладков выложил видео из приграничного села Журавлёвка в Белгородской области. После обстрелов в нём осталось около 10% жителей. Остальные уехали из населённого пункта в более безопасное место. Люди признались, что не хотят покидать дома и бросать хозяйство даже на время.

Также на видео глава поселения рассказала, как укрывалась от обстрелов, и ответила, почему тоже не уезжает из села. Женщина заявила, что не может бросить людей, поэтому будет вместе с ними несмотря ни на что.

Закрытое небо

Аэропорт Белгорода и других десяти городов юга и центральной части РФ будет закрыт до 1 мая. Такое решение озвучили в Росавиации.

Воздушное пространство закрыли после начала спецоперации на Украине 24 февраля. С тех пор ограничения практически еженедельно продлевают.

Бесплатные автобусы

24 апреля, на Пасху, в Белгороде будут курсировать два бесплатных маршрута — № 10 и № 223у. Они едут до кладбища в Ячнево и Юго-Западного кладбища.

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#Новости#Пасха#Аэропорт#Автобус#Россия#Журавлёвка#Украина#Обстрел#Белгородская область#Эксклюзив#Общество
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