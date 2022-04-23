Ракетный удар российскими войсками по торговому центру в Харькове назвали фейком

В телеграм-каналах и СМИ Украины начали публиковать видео якобы ракетного удара по торговому центру в Харькове. На самом деле блогеры и журналисты опубликовали видео пожара в московском торговом центре «Кристалл», который произошёл ещё в 2017 году. По крайней мере, об этом заявляет телеграм-канал «Война с фейками».
По данным канала, общий охват постов с псевдогорящим торговым центром составил более 500 тысяч просмотров.
К слову, фейки уже плотно окутали информационное пространство. Например, 22 апреля в Сети «гуляла» новость о попытке прорыва в Белгородскую области десяти украинских танков. Глава Белгородского района назвал эту информацию ложной.
Также в интернете периодически появляется информация о повышении уровня террористической опасности МЧС, хотя ведомство не имеет таких полномочий.