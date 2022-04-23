Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ракетный удар российскими войсками по торговому центру в Харькове назвали фейком

23 апреля 15:20
Фото: pixabay.com
Украинские телеграм-каналы выдали видео пожара в московском ТЦ за обстрел Харькова. На самом деле запись была опубликована в 2017 году, считает «Война с фейками».
Сюжет
Харьков

В телеграм-каналах и СМИ Украины начали публиковать видео якобы ракетного удара по торговому центру в Харькове. На самом деле блогеры и журналисты опубликовали видео пожара в московском торговом центре «Кристалл», который произошёл ещё в 2017 году. По крайней мере, об этом заявляет телеграм-канал «Война с фейками».

По данным канала, общий охват постов с псевдогорящим торговым центром составил более 500 тысяч просмотров.

К слову, фейки уже плотно окутали информационное пространство. Например, 22 апреля в Сети «гуляла» новость о попытке прорыва в Белгородскую области десяти украинских танков. Глава Белгородского района назвал эту информацию ложной.

Также в интернете периодически появляется информация о повышении уровня террористической опасности МЧС, хотя ведомство не имеет таких полномочий.

Материалы по теме
Белгородцев и курян пугают фейком об отравленных сибирской язвой деньгахФейк: Зеленский отдал приказ о подготовке наступления на Белгородскую областьВ Сети появился фейк с белгородским священником, призывающим к незаконному митингу
#Новости#Харьков#Украина#Фейк#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Сегодня, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Сегодня, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Сегодня, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Сегодня, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Сегодня, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Сегодня, 12:18