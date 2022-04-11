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Posted 11 апреля 2022, 17:30

Published 11 апреля 2022, 17:30

Modified 1 декабря, 08:18

Updated 1 декабря, 08:18

Фейк: Зеленский отдал приказ о подготовке наступления на Белгородскую область

11 апреля 2022, 17:30
Сюжет
Спецоперация на Украине
Украинские телеграм-каналы распространили видеозапись с зачитыванием приказа. Ролик оказался постановочным, сообщили в телеграм-канале «Война с фейками».

11 апреля в Сети появилось видео о том, что якобы в ВСУ зачитывают приказ президента Украины о подготовке наступления на Белгородскую область.

Видеозапись — постановочная. На сайтах правительства Украины и ВСУ упоминаний об этом нет.

Кроме того, на видео заметили шеврон бойца добровольческого батальона «Торнадо», который создан на базе расформированного за мародёрство батальона «Шахтёрск».

Почти четверть его участников имеют судимости. В сентябре 2015 года украинская военная прокуратура предъявила бойцам «Торнадо» обвинения по семи статьям Уголовного кодекса: за создание преступной организации, незаконное лишение свободы, похищение людей, пытки, изнасилования и другие.

Участники батальона устраивали пытки в здании бывшей больницы в селе Кондрашовка Луганской народной республики, в здании железнодорожной больницы Станицы Луганская и в здании средней школы в Приволье.

В феврале 2022 года власти Украины выпустили на свободу арестантов с военным прошлым. В их число попали и бойцы «Торнадо», которые присоединились к ВСУ.

Видеозапись используется как попытка устрашения и демонстрация боевого духа ВСУ.

#Евгений Грицков#Новости#Белгородская область#Политика#Нападение#Спецоперация на Украине#Фейк#ВСУ#Владимир зеленский
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