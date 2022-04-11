Фейк: Зеленский отдал приказ о подготовке наступления на Белгородскую область

Posted 11 апреля 2022, 17:30
Published 11 апреля 2022, 17:30
Modified 1 декабря, 08:18
Updated 1 декабря, 08:18
11 апреля в Сети появилось видео о том, что якобы в ВСУ зачитывают приказ президента Украины о подготовке наступления на Белгородскую область.
Кроме того, на видео заметили шеврон бойца добровольческого батальона «Торнадо», который создан на базе расформированного за мародёрство батальона «Шахтёрск».
Почти четверть его участников имеют судимости. В сентябре 2015 года украинская военная прокуратура предъявила бойцам «Торнадо» обвинения по семи статьям Уголовного кодекса: за создание преступной организации, незаконное лишение свободы, похищение людей, пытки, изнасилования и другие.
Участники батальона устраивали пытки в здании бывшей больницы в селе Кондрашовка Луганской народной республики, в здании железнодорожной больницы Станицы Луганская и в здании средней школы в Приволье.
В феврале 2022 года власти Украины выпустили на свободу арестантов с военным прошлым. В их число попали и бойцы «Торнадо», которые присоединились к ВСУ.
Видеозапись используется как попытка устрашения и демонстрация боевого духа ВСУ.