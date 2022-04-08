Белгородцев и курян пугают фейком об отравленных сибирской язвой деньгах

В Сети публикуют историю якобы сотрудницы белгородской школы. По словам женщины, случилось ЧП с учениками младших классов. К ним на остановке якобы подошли неизвестные и стали спрашивать их об учёбе. За рассказы о пятёрках они дали детям по 100 рублей, продолжает женщина. И после оказалось, что эти банкноты были пропитаны «сибирской язвой».
Эту информацию стали распространять в родительских чатах и в комментариях в соцсетях. Добралась история и до Курска, после чего в правительстве соседнего региона предупредили о фейке.
Внимание! Новая дезинформация от наших соседей. В родительских чатах и соцсетях распространяется информация о пропитанных сибирской язвой деньгах. Цель — посеять панику. Не распространяйте подобные вбросы и сохраняйте здравомыслие.из группы «Курская область» во «ВКонтакте»
С начала спецоперации на Украине появилось немало фейков. Только с начала апреля белгородцев пугали «судной ночью», слухами об эвакуации и введении чрезвычайного положения. Неизвестные также рассылали письма и звали горожан на земляные работы за ужин. Помимо этого, белгородцев приглашали на получение гуманитарной помощи из-за якобы нехватки продовольствия и просили прийти в следком с тёплыми вещами. Ни одна информация в итоге не подтвердилась.