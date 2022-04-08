Белгородцев и курян пугают фейком об отравленных сибирской язвой деньгах

В Сети публикуют историю якобы сотрудницы белгородской школы. По словам женщины, случилось ЧП с учениками младших классов. К ним на остановке якобы подошли неизвестные и стали спрашивать их об учёбе. За рассказы о пятёрках они дали детям по 100 рублей, продолжает женщина. И после оказалось, что эти банкноты были пропитаны «сибирской язвой».