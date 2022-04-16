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В Сети появился фейк с белгородским священником, призывающим к незаконному митингу

16 апреля 09:16
Фото: пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии
К митингу якобы призывал клирик Смоленского собора – протоиерей Владимир Лебединец. Причём белгородский священнослужитель «приглашал» на незаконное собрание в Москве. Информацию опроверг сам протоиерей, сообщили в пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии.

В интернете появилась информация о священнике, который якобы призывал россиян присоединиться к «бессрочному митингу за импичмент главы государства и прекращение боевых действий». Сообщалось, что это был белгородский священнослужитель, который почему-то приглашал на не согласованное с властями собрание в Москве.

Новость эта оказалась фейком. Об этом сообщил тот самый священнослужитель – протоиерей Владимир Лебединец, который является клириком Смоленского собора в Белгороде.

По его словам, эта информация – провокация, так как он никогда не призывал никого участвовать в политических акциях. Кроме этого, авторы фейка использовали не ту фотографию, которая размещена у Владимира Лебединца в соцсетях. Смутило протоиерея и то, что от имени белгородского священнослужителя звали на митинг в Москву.

Эта публикация и обсуждение вокруг неё бросают тень на моё многолетнее служение Русской православной церкви, а также смущают моих собратьев-священнослужителей и паству. Видимо, на это и был расчёт у авторов этой лжи. Поэтому мне кажется возможным обратиться в гражданский суд с иском против тех, кто использовал моё имя в таких целях.протоиерей Владимир Лебединец

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