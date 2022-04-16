В Сети появился фейк с белгородским священником, призывающим к незаконному митингу

Эта публикация и обсуждение вокруг неё бросают тень на моё многолетнее служение Русской православной церкви, а также смущают моих собратьев-священнослужителей и паству. Видимо, на это и был расчёт у авторов этой лжи. Поэтому мне кажется возможным обратиться в гражданский суд с иском против тех, кто использовал моё имя в таких целях.протоиерей Владимир Лебединец