В Сети появился фейк с белгородским священником, призывающим к незаконному митингу

В интернете появилась информация о священнике, который якобы призывал россиян присоединиться к «бессрочному митингу за импичмент главы государства и прекращение боевых действий». Сообщалось, что это был белгородский священнослужитель, который почему-то приглашал на не согласованное с властями собрание в Москве.
Новость эта оказалась фейком. Об этом сообщил тот самый священнослужитель – протоиерей Владимир Лебединец, который является клириком Смоленского собора в Белгороде.
По его словам, эта информация – провокация, так как он никогда не призывал никого участвовать в политических акциях. Кроме этого, авторы фейка использовали не ту фотографию, которая размещена у Владимира Лебединца в соцсетях. Смутило протоиерея и то, что от имени белгородского священнослужителя звали на митинг в Москву.
Эта публикация и обсуждение вокруг неё бросают тень на моё многолетнее служение Русской православной церкви, а также смущают моих собратьев-священнослужителей и паству. Видимо, на это и был расчёт у авторов этой лжи. Поэтому мне кажется возможным обратиться в гражданский суд с иском против тех, кто использовал моё имя в таких целях.протоиерей Владимир Лебединец