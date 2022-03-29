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Красногвардейская ЦРБ перестанет принимать пациентов с коронавирусом

29 марта 11:02
Фото: Бел.Ру
Ещё одну больницу в Белгородской области вывели из структуры ковид-госпиталей. Также в штатный режим работы переведут ещё несколько коек из двух медучреждений региона.

На брифинге 29 марта министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что Красногвардейская ЦРБ перестанет работать как ковид-госпиталь. В скором времени учреждение вернётся в штатный режим работы.

Также будет сокращено количество коек в Старооскольской больнице имени Луки Крымского. Там в плановый режим работы перейдёт хирургический корпус. Для лечения ковид-пациентов оставят только 160 коек.

Уменьшат число коек и в городской больнице № 2 Белгорода.

Ранее из структуры ковид-госпиталей вывели Прохоровскую ЦРБ, а поликлиники в Белгороде стали снова обслуживать своих пациентов, а не только людей с симптомами ковида.

Когда переведут в обычный режим ковид-поликлиники в Белгороде
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