Красногвардейская ЦРБ перестанет принимать пациентов с коронавирусом

На брифинге 29 марта министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что Красногвардейская ЦРБ перестанет работать как ковид-госпиталь. В скором времени учреждение вернётся в штатный режим работы.
Также будет сокращено количество коек в Старооскольской больнице имени Луки Крымского. Там в плановый режим работы перейдёт хирургический корпус. Для лечения ковид-пациентов оставят только 160 коек.
Уменьшат число коек и в городской больнице № 2 Белгорода.
Ранее из структуры ковид-госпиталей вывели Прохоровскую ЦРБ, а поликлиники в Белгороде стали снова обслуживать своих пациентов, а не только людей с симптомами ковида.