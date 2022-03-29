Беженцев с Украины вакцинируют от коронавируса в Белгородской области

По словам министра здравоохранения Белгородской области Андрея Иконникова, вынужденных переселенцев из ЛДНР и Украины прививают от коронавируса.
При этом чиновник отметил, что вакцинация будет осуществляться в тех же пунктах, которые работали и ранее, однако их местоположение не уточнил.
Сколько беженцев с Украины и ЛДНР сделали прививки против коронавируса в Белгородской области — неизвестно.
Стоит отметить, что по прибытии в регион вынужденных переселенцев осматривают врачи. Также беженцы сдают тесты на наличие ковида. Если болезнь выявляется, то людей изолируют до полного выздоровления.
По последним данным, в Белгородской области находится более шести тысяч беженцев из ЛДНР и Украины. Люди живут у родственников, в пунктах временного размещения и снимают жильё.