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Беженцев с Украины вакцинируют от коронавируса в Белгородской области

29 марта 10:38
Фото: Бел.Ру
Процедуру они проходят в специальных пунктах. Данные о количестве привитых региональные власти пока предоставить не смогли.

По словам министра здравоохранения Белгородской области Андрея Иконникова, вынужденных переселенцев из ЛДНР и Украины прививают от коронавируса.

При этом чиновник отметил, что вакцинация будет осуществляться в тех же пунктах, которые работали и ранее, однако их местоположение не уточнил.

Сколько беженцев с Украины и ЛДНР сделали прививки против коронавируса в Белгородской области — неизвестно.

Стоит отметить, что по прибытии в регион вынужденных переселенцев осматривают врачи. Также беженцы сдают тесты на наличие ковида. Если болезнь выявляется, то людей изолируют до полного выздоровления.

По последним данным, в Белгородской области находится более шести тысяч беженцев из ЛДНР и Украины. Люди живут у родственников, в пунктах временного размещения и снимают жильё.

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