В больницах Белгородской области запрещено навещать пациентов из-за коронавируса

На брифинге 29 марта министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников заявил, что в медицинских учреждениях Белгородской области сохраняются ковидные ограничения. Так, навестить пациента в палате можно только после разрешения заведующего отделением.
При этом людям, которые лечатся в больнице, разрешают прогуливаться во внутреннем дворике медучреждения. Там же они могут встречаться с родственниками.
Если говорить о снятии ограничений, то Иконников отметил, что они действуют уже два года. Их ввели после появления случаев заражения ковидом в регионе.
Стоит отметить, что тема снятия коронавирусных ограничений муссируется не первый день. Дело в том, что в некоторых регионах страны начали вводить послабления, связанные с масочным режимом. Так, ношение маски в Курске теперь носит рекомендательный характер.
В Белгородской области принимать подобные решения рано, считают чиновники. Причиной этому является высокий уровень заболеваемости ковидом, ОРВИ и гриппом.