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В больницах Белгородской области запрещено навещать пациентов из-за коронавируса

29 марта 10:15
Фото: Бел.Ру
Людям всё так же нельзя навещать пациентов в палатах. По данным минздрава Белгородской области, встречаться с родственниками люди могут во внутренних двориках учреждения.

На брифинге 29 марта министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников заявил, что в медицинских учреждениях Белгородской области сохраняются ковидные ограничения. Так, навестить пациента в палате можно только после разрешения заведующего отделением.

При этом людям, которые лечатся в больнице, разрешают прогуливаться во внутреннем дворике медучреждения. Там же они могут встречаться с родственниками.

Если говорить о снятии ограничений, то Иконников отметил, что они действуют уже два года. Их ввели после появления случаев заражения ковидом в регионе.

Стоит отметить, что тема снятия коронавирусных ограничений муссируется не первый день. Дело в том, что в некоторых регионах страны начали вводить послабления, связанные с масочным режимом. Так, ношение маски в Курске теперь носит рекомендательный характер.

В Белгородской области принимать подобные решения рано, считают чиновники. Причиной этому является высокий уровень заболеваемости ковидом, ОРВИ и гриппом.

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#Новости#Больница#Андрей иконников#Коронавирус#Белгородская область#Эксклюзив#Медицина
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