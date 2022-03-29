Белгородец вынес из магазинов 5 бутылок виски, 19 банок консервов и женские тапочки

Уголовное дело по 158-й статье ранее завели и на оскольчанина, который угнал «буханку» в подарок отцу. Мужчину не остановило, что в машине не было топлива и аккумулятора. Другой оскольчанин, которого объявили в федеральный розыск, попался на краже трёх плоек для завивки волос.