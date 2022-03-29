Белгородец вынес из магазинов 5 бутылок виски, 19 банок консервов и женские тапочки

34-летнего мужчину из областного центра подозревают в серии краж. Так, из гипермаркета в Белгородском районе в первый раз он вынес две бутылки виски, а во второй — три бутылки и женские тапочки.
Из магазина в Белгороде мужчина украл 19 банок с мясными консервами на 1,6 тыс. рублей. А в Ракитянском районе белгородец вынес продуктов на 9 тыс. рублей.
Против ранее судимого мужчины завели уголовные дела по статьям за кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ) и мелкое хищение, совершённое лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 158.1 УК РФ). Ему грозит до двух лет тюрьмы.
Уголовное дело по 158-й статье ранее завели и на оскольчанина, который угнал «буханку» в подарок отцу. Мужчину не остановило, что в машине не было топлива и аккумулятора. Другой оскольчанин, которого объявили в федеральный розыск, попался на краже трёх плоек для завивки волос.
А в Белгороде нетрезвая девушка унесла из бара чужую норковую шубу под своей курткой. Вещь она всё-таки вернула. Белгородке выписали штраф на 20 тыс. рублей.