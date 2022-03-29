Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородец вынес из магазинов 5 бутылок виски, 19 банок консервов и женские тапочки

29 марта 13:12
Фото: «Бел.Ру»
Кроме этого, в торговой точке в Ракитянском районе мужчина украл продуктов на 9 тыс. рублей. Белгородца задержали. Ему грозит до двух лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

34-летнего мужчину из областного центра подозревают в серии краж. Так, из гипермаркета в Белгородском районе в первый раз он вынес две бутылки виски, а во второй — три бутылки и женские тапочки.

Из магазина в Белгороде мужчина украл 19 банок с мясными консервами на 1,6 тыс. рублей. А в Ракитянском районе белгородец вынес продуктов на 9 тыс. рублей.

Против ранее судимого мужчины завели уголовные дела по статьям за кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ) и мелкое хищение, совершённое лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 158.1 УК РФ). Ему грозит до двух лет тюрьмы.

Уголовное дело по 158-й статье ранее завели и на оскольчанина, который угнал «буханку» в подарок отцу. Мужчину не остановило, что в машине не было топлива и аккумулятора. Другой оскольчанин, которого объявили в федеральный розыск, попался на краже трёх плоек для завивки волос.

А в Белгороде нетрезвая девушка унесла из бара чужую норковую шубу под своей курткой. Вещь она всё-таки вернула. Белгородке выписали штраф на 20 тыс. рублей.

Материалы по теме
У белгородского рыбака украли телефон, пока он доставал уловБелгородцы украли металл и вывезли его на лошадиБелгородец украл у любимой четыре кольца и сбежал
#Новости#Белгород#Ракитянский район#Кража#Уголовное дело#Белгородский район#Нарочно не придумаешь#Происшествия
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46