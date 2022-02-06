Белгородцы украли металл и вывезли его на лошади

Через некоторое время полицейским удалось найти подозреваемых. Ими оказались двое безработных местных жителей без судимостей. По предварительным данным, они забрали металлические листы, погрузили их в телегу и вывезли на лошади. Позже металл белгородцы продали жителю одному из соседних сёл, а деньги потратили.