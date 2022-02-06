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Белгородцы украли металл и вывезли его на лошади

6 февраля 14:27
Фото: Бел.Ру
Металлические листы они продали жителю соседнего села почти за 20 тысяч рублей. За это злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошёл в июне 2021 года в одном из сёл Шебекинского горокруга. Тогда неизвестные похитили из домовладения металлические листы. Специалисты оценили причинённый собственнику ущерб в 19 570 рублей.

Через некоторое время полицейским удалось найти подозреваемых. Ими оказались двое безработных местных жителей без судимостей. По предварительным данным, они забрали металлические листы, погрузили их в телегу и вывезли на лошади. Позже металл белгородцы продали жителю одному из соседних сёл, а деньги потратили.

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору). Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

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#Новости#Полиция#Кража#Белгородская область#Происшествия
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