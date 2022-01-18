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У белгородского рыбака украли телефон, пока он доставал улов

18 января 11:34
Фото: Бел.Ру
Мужчина оставил вещи без присмотра на пару минут и обнаружил пропажу своего мобильника. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Старом Осколе в отдел полиции обратился 48-летний местный житель и рассказал о пропаже своего телефона. Мужчина сообщил, что отправился на рыбалку и оставил смартфон стоимостью 15 тыс. рублей без присмотра всего на пару минут, а когда вернулся, обнаружил пропажу.

Оперативникам удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Старого Оскола. Злоумышленник вместе с друзьями отдыхал недалеко от места рыбалки. Когда потерпевший отвлёкся, мужчина украл телефон и отправился продавать.

Позже правоохранители установили личность покупателя, а телефон вернули потерпевшему. Против укравшего мобильник белгородца возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

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