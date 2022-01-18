У белгородского рыбака украли телефон, пока он доставал улов

В Старом Осколе в отдел полиции обратился 48-летний местный житель и рассказал о пропаже своего телефона. Мужчина сообщил, что отправился на рыбалку и оставил смартфон стоимостью 15 тыс. рублей без присмотра всего на пару минут, а когда вернулся, обнаружил пропажу.