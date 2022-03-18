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Гладков признал проблемы с водоканалами в Старом Осколе и Губкине

18 марта 17:15
Фото: Бел.Ру
На прямой линии губернатору Вячеславу Гладкову задали вопрос о состоянии очистных сооружений в Старом Осколе. Глава региона рассказал о проблемах, возникающих с водоканалами в регионе.

Губернатор рассказал о проблемах, которые возникают с водоканалами в Старом Осколе и Губкине. Они являются муниципальной собственностью и находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Гладков отметил, что проблемы с водоканалами, в которые входят и очистные сооружения в Старом Осколе, власти пытаются решить. Речь идёт в том числе и о привлечении федеральных средств.

«Я считаю, что это всё нужно объединять в один ресурс, чтобы использовать его максимально эффективно, поскольку сейчас это сделать невозможно. Их состояние — подтверждение этому», — пояснил Гладков.

Напомним, в феврале стало известно, что на реконструкцию очистных сооружений в Губкине и Белгороде выделят более 7 млрд рублей. Деньги поступят из фонда национального благосостояния. Завершить ремонты планируют к 2024 году.

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#Новости#Водоканал#Вячеслав Гладков#Губкин#Старый Оскол#Эксклюзив#Губернатор#Экономика
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