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Posted 27 февраля 2022, 06:10

Published 27 февраля 2022, 06:10

Modified 1 декабря, 08:24

Updated 1 декабря, 08:24

На реконструкцию очистных сооружений в Губкине и Белгороде выделят более 7 млрд

27 февраля 2022, 06:10
Средства поступят из фонда национального благосостояния, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в утреннем видеообращении. Проекты уже получили одобрение на федеральном уровне. Работы полностью должны закончить до конца 2024 года.

Белгородская область получит более 7 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений. Два проекта от региона представили на федеральном уровне, и они получили одобрение. Сумму выделят из фонда национального благосостояния.

Очистные сооружения реконструируют в Губине и в Белгороде. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, работы предстоит много. Полностью завершить их должны до конца 2024 года.

Напомним, что в Белгородской области в 2022 году на водно-коммунальное хозяйство планировали выделить 7,7 млрд рублей. В планах среди прочего — реконструкция очистных сооружений, капремонт сетей водоотведения, строительство водозаборных скважин, башен, станций водоподготовки.

По проекту «Чистая вода» в регионе за три года должны построить 30 комплексных объектов водоснабжения и реконструировать 16 очистных сооружений.

#Новости#Город#Губкин#Реконструкция#Очистные сооружения#Белгород#Вячеслав Гладков
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