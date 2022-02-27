На реконструкцию очистных сооружений в Губкине и Белгороде выделят более 7 млрд

Средства поступят из фонда национального благосостояния, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в утреннем видеообращении. Проекты уже получили одобрение на федеральном уровне. Работы полностью должны закончить до конца 2024 года.

Белгородская область получит более 7 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений. Два проекта от региона представили на федеральном уровне, и они получили одобрение. Сумму выделят из фонда национального благосостояния. Очистные сооружения реконструируют в Губине и в Белгороде. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, работы предстоит много. Полностью завершить их должны до конца 2024 года. Напомним, что в Белгородской области в 2022 году на водно-коммунальное хозяйство планировали выделить 7,7 млрд рублей. В планах среди прочего — реконструкция очистных сооружений, капремонт сетей водоотведения, строительство водозаборных скважин, башен, станций водоподготовки. По проекту «Чистая вода» в регионе за три года должны построить 30 комплексных объектов водоснабжения и реконструировать 16 очистных сооружений.