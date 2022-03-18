Гладков высказался о похожих на взрывы звуках в Белгороде

18 марта, в ходе прямой линии, глава Белгородской области рассказал о звуках, которые похожи на взрывы. По словам чиновника, в день начала спецоперации, 24 февраля, от шума хлопков проснулась вся его семья.
У нас много происшествий, но они незначительные. Конечно, стрельба вдоль границы идёт. Конечно, (звуки — прим. ред.) слышны. Когда по утрам я говорю, есть ли происшествия, я исхожу из двух вещей: есть ли разрушения и пострадавшие. Если слышны взрывы, мы уже, к сожалению, к этому привыкли. Надеюсь, что это скоро закончится. Вячеслав Гладков
Чиновник отметил, что белгородцы переживают из-за ситуации в соседней стране, поэтому власти отрабатывают вопросы безопасности проживания граждан.
Напомним, после некоего «инцидента» из приграничного села Журавлёвка вывезли более 100 человек. Людей расселили в гостиницах Белгорода. При этом пострадавших и разрушений там не было.