Гладков высказался о похожих на взрывы звуках в Белгороде

У нас много происшествий, но они незначительные. Конечно, стрельба вдоль границы идёт. Конечно, (звуки — прим. ред.) слышны. Когда по утрам я говорю, есть ли происшествия, я исхожу из двух вещей: есть ли разрушения и пострадавшие. Если слышны взрывы, мы уже, к сожалению, к этому привыкли. Надеюсь, что это скоро закончится. Вячеслав Гладков