Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Гладков высказался о похожих на взрывы звуках в Белгороде

18 марта 17:01
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
По словам губернатора Белгородской области, вдоль границы идёт стрельба, поэтому подобные звуки хорошо слышны. Однако белгородцы уже привыкли к подобному шуму, отметил чиновник.

18 марта, в ходе прямой линии, глава Белгородской области рассказал о звуках, которые похожи на взрывы. По словам чиновника, в день начала спецоперации, 24 февраля, от шума хлопков проснулась вся его семья.

У нас много происшествий, но они незначительные. Конечно, стрельба вдоль границы идёт. Конечно, (звуки — прим. ред.) слышны. Когда по утрам я говорю, есть ли происшествия, я исхожу из двух вещей: есть ли разрушения и пострадавшие. Если слышны взрывы, мы уже, к сожалению, к этому привыкли. Надеюсь, что это скоро закончится. Вячеслав Гладков

Чиновник отметил, что белгородцы переживают из-за ситуации в соседней стране, поэтому власти отрабатывают вопросы безопасности проживания граждан.

Напомним, после некоего «инцидента» из приграничного села Журавлёвка вывезли более 100 человек. Людей расселили в гостиницах Белгорода. При этом пострадавших и разрушений там не было.

Жителей Журавлёвки расселили в гостиницах «Амакс» и «Белгород»
Узнать подробнее

Материалы по теме
Владимир Перцев прокомментировал слухи о взрывах в Белгородском районеМэр рассказал подробности после посещения места взрыва в БелгородеДвухлетнюю девочку тяжело ранило взрывом мины в Харьковской области
#Новости#Вячеслав Гладков#Украина#Белгородская область#Операция на Украине#Губернатор#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46