Гладков назвал предательством завышение цен ради быстрой прибыли

Глава региона отметил недопустимость переоценки товаров в магазинах. Он отметил тяжёлую ситуацию в стране и то, что подобные случаи – «сродни предательству». Он пояснил, что в таких случаях будет предусмотрена ответственность.
Речь идёт о том, что нечистых на руку продавцов будет проверять прокуратура, ФАС и ряд других органов, которые ведут работу в данной сфере. «Те, кто хочет сразу стать богатыми, не имеют на это морального права».
На прямой линии глава региона также заявил, что проблему с ростом цен нельзя решить одномоментно. Для этого ряд органов проводят соответствующую работу. В том числе для решения этих проблем привлекают правоохранителей.