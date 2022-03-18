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Гладков назвал предательством завышение цен ради быстрой прибыли

18 марта 16:47
Фото: Бел.Ру
Губернатор во время прямой линии отметил, что в стране тяжёлая ситуация и отметил, что за подобные вещи предстоит понести ответственность.

Глава региона отметил недопустимость переоценки товаров в магазинах. Он отметил тяжёлую ситуацию в стране и то, что подобные случаи – «сродни предательству». Он пояснил, что в таких случаях будет предусмотрена ответственность.

Речь идёт о том, что нечистых на руку продавцов будет проверять прокуратура, ФАС и ряд других органов, которые ведут работу в данной сфере. «Те, кто хочет сразу стать богатыми, не имеют на это морального права».

На прямой линии глава региона также заявил, что проблему с ростом цен нельзя решить одномоментно. Для этого ряд органов проводят соответствующую работу. В том числе для решения этих проблем привлекают правоохранителей.

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