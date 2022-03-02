У белгородского министра имущественных и земельных отношений появился новый зам

В областном министерстве имущественных и земельных отношений — новые назначения. Должность первого замминистра — начальника департамента государственного имущества и организационной работы заняла Юлия Выродова. До неё этот пост занимала Ольга Костюченко.
Министерство имущественных и земельных отношений, напомним, возглавляет Рустэм Зайнуллин. Он перешёл на работу в правительство Белгородской области в 2021 году: сначала был советником губернатора, а потом — врио начальника департамента имущественных и земельных отношений. Окончательно его утвердили в должности в январе 2022 года.
До переезда в регион работал в Удмуртской Республике и Севастополе.
До Зайнуллина департамент имущественных и земельный отношений с 2004 года до октября 2021 года возглавлял Валерий Шамаев. Причина увольнения не называлась, но предшествовала этому громкая история с квартирой, которую получила дочь бывшего чиновника.