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У белгородского министра имущественных и земельных отношений появился новый зам

2 марта 14:03
Фото: «Бел.Ру»
Должность заняла Юлия Выродова. Об изменениях сообщается на сайте регионального правительства.

В областном министерстве имущественных и земельных отношений — новые назначения. Должность первого замминистра — начальника департамента государственного имущества и организационной работы заняла Юлия Выродова. До неё этот пост занимала Ольга Костюченко.

Ольга КостюченкоОльга Костюченко
Юлия ВыродоваЮлия Выродова
Ольга Костюченко
Фото: сайт министерства имущественных и земельных отношений Белгородской области

Министерство имущественных и земельных отношений, напомним, возглавляет Рустэм Зайнуллин. Он перешёл на работу в правительство Белгородской области в 2021 году: сначала был советником губернатора, а потом — врио начальника департамента имущественных и земельных отношений. Окончательно его утвердили в должности в январе 2022 года.

До переезда в регион работал в Удмуртской Республике и Севастополе.

До Зайнуллина департамент имущественных и земельный отношений с 2004 года до октября 2021 года возглавлял Валерий Шамаев. Причина увольнения не называлась, но предшествовала этому громкая история с квартирой, которую получила дочь бывшего чиновника.

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