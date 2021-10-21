Кто занял место Валерия Шамаева в правительстве Белгородской области

Ранее департамент имущественных и земельных отношений региона возглавлял (с 2004 года) Валерий Шамаев. 8 октября губернатор Вячеслав Гладков сообщил о его увольнении. Причину глава региона не назвал. Однако до увольнения прогремела история с квартирой на улице Парковой, которую получила в 2013 году дочь Валерия Шамаева. В мэрии позже объяснили, что это жильё бывшему замгубернатора предоставили в пользование по социальному найму. Дочь чиновника получила квартиру в рамках приватизации.