Кто занял место Валерия Шамаева в правительстве Белгородской области

Posted 21 октября 2021, 11:40
Published 21 октября 2021, 11:40
Modified 1 декабря, 08:09
Updated 1 декабря, 08:09
В правительстве Белгородской области — новые назначения. Должность начальника регионального департамента имущественных и земельных отношений занял Рустэм Зайнуллин. Эту информацию ИА «Бел.Ру» подтвердили в областном правительстве.
Рустэм Зайнуллин родился в 1976 году в Ижевске. Окончил Удмуртский государственный университет. Работал в министерстве имущественных отношений Удмуртской Республики, департаменте имущественных и земельных отношений Севастополя.
В сентябре 2021 года Зайнуллин получил должность советника губернатора Белгородской области.
Ранее департамент имущественных и земельных отношений региона возглавлял (с 2004 года) Валерий Шамаев. 8 октября губернатор Вячеслав Гладков сообщил о его увольнении. Причину глава региона не назвал. Однако до увольнения прогремела история с квартирой на улице Парковой, которую получила в 2013 году дочь Валерия Шамаева. В мэрии позже объяснили, что это жильё бывшему замгубернатора предоставили в пользование по социальному найму. Дочь чиновника получила квартиру в рамках приватизации.
Напомним, что 14 октября на заседании облдумы депутаты утвердили состав нового правительства Белгородской области.