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Posted 21 октября 2021, 11:40

Published 21 октября 2021, 11:40

Modified 1 декабря, 08:09

Updated 1 декабря, 08:09

Кто занял место Валерия Шамаева в правительстве Белгородской области

21 октября 2021, 11:40
Сюжет
Назначение
Временно исполняющим обязанности заместителя губернатора — начальника регионального департамента имущественных и земельных отношений назначили Рустэма Зайнуллина. В правительстве области он работает с конца сентября. Ранее Зайнуллин был советником губернатора.

В правительстве Белгородской области — новые назначения. Должность начальника регионального департамента имущественных и земельных отношений занял Рустэм Зайнуллин. Эту информацию ИА «Бел.Ру» подтвердили в областном правительстве.

Рустэм Зайнуллин родился в 1976 году в Ижевске. Окончил Удмуртский государственный университет. Работал в министерстве имущественных отношений Удмуртской Республики, департаменте имущественных и земельных отношений Севастополя.

В сентябре 2021 года Зайнуллин получил должность советника губернатора Белгородской области.

Ранее департамент имущественных и земельных отношений региона возглавлял (с 2004 года) Валерий Шамаев. 8 октября губернатор Вячеслав Гладков сообщил о его увольнении. Причину глава региона не назвал. Однако до увольнения прогремела история с квартирой на улице Парковой, которую получила в 2013 году дочь Валерия Шамаева. В мэрии позже объяснили, что это жильё бывшему замгубернатора предоставили в пользование по социальному найму. Дочь чиновника получила квартиру в рамках приватизации.

Напомним, что 14 октября на заседании облдумы депутаты утвердили состав нового правительства Белгородской области.

#Новости#Белгородская область#Политика#Правительство#Назначение#Эксклюзив#Рустэм Зайнуллин
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