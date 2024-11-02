Министерство имущественных и земельных отношений

«Бутово-агро» судится с белгородским министерством из-за участка

Компания требует провести торги по продаже права аренды на участок для растениеводства в Яковлевском горокруге. Иск к региональному министерству имущественных и земельных отношений зарегистрировали в Арбитражном суде Белгородской области.