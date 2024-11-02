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Министерство имущественных и земельных отношений

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2024
Больше 8 млн рублей задолжал «Белоблводоканал» за аренду участка
Арбитражный суд Белгородской области удовлетворил иск Министерства имущественных и земельных отношений к ГУП «Белоблводоканал». Последний должен 9,6 млн рублей за аренду участка.
31 июля, 08:29
2023
Куда уходит белгородская земля: сколько гектаров перешло в собственность «Черкизово»
30 ноября 2023, 11:36
Белгородские власти планируют приватизировать контрольный пакет акций АО «Медтехника»
1 сентября 2023, 13:03
2022
Суд возобновил арбитражные дела по искам минимущества к «Мираторг-Белгород»
28 декабря 2022, 11:30
«Бутово-агро» судится с белгородским министерством из-за участка
Компания требует провести торги по продаже права аренды на участок для растениеводства в Яковлевском горокруге. Иск к региональному министерству имущественных и земельных отношений зарегистрировали в Арбитражном суде Белгородской области.
2 декабря 2022, 11:05
Белгородское министерство приобрело у банка «Открытие» здание за 54,8 млн рублей
Здание находится на проспекте Славы, его площадь составляет 2274 кв. м. Соответствующий контракт подписан в конце июня.
28 июля 2022, 14:11
Предприятие «Приосколья» требует вернуть участок под яму для захоронения трупов птиц
АО «Краснояружский бройлер» подало соответствующий иск к министерству имущественных и земельных отношений Белгородской области. Арбитражный суд иск принял, уже назначено предварительное заседание.
27 июля 2022, 14:52
Министерство в Белгородской области судится с Белоблводоканалом из-за аренды
Министерство имущественных и земельных отношений региона требует с водоканала почти 25,6 млн рублей из-за долгов по договору аренды. Суд принял иск. Соответствующее определение опубликовал арбитражный суд региона.
20 июля 2022, 12:04

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