Сколько стоят продукты для набора «выживальщика» в Белгороде

В день начала военной операции в Донбассе в городах, граничащих с Украиной, возникли очереди на АЗС и возле банкоматов. Что касается магазинов, то, по словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, проблем с поставкой продуктов в регионе не будет.
Редакция «Бел.Ру» решила выяснить, сколько стоят продукты с длительным сроком хранения в розничных магазинах и есть ли они в наличии.
Опытные «выживальщики» советуют покупать сублимированное мясо, но на полках его найти не удалось. Вместо него предлагается приобрести тушёнку.
Стоимость тушёнки варьируется от 24 до 229 рублей. Желательно покупать продукт в жестяной банке.
Вместо обычного молока, которое хранится достаточно недолго, предлагают покупать сухое цельное. Из пачки 200 г стоимостью 179 рублей можно получить два литра готового молока.
В магазине популярной торговой сети её цена стартует от 74 рублей. Самая дорогая обойдётся в 169 рублей.
Натуральный мёд характеризуется своим долгим сроком хранения. Также продукт обладает хорошими антисептическими свойствами.
В местных магазинах цена на мёд составляет 109–279 рублей за небольшую банку в 300–500 граммов.
В состав овсянки входят пищевые волокна и необходимые для здоровья микроэлементы, а именно магний, фосфор, кальций, железо, натрий и цинк, а также витамины.
В розничных сетях в основном предлагают продукты быстрого приготовления. Их цена стартует от 14,99 до 299 рублей.
Выживальщики советуют приобретать макароны твёрдых сортов. Начальная цена изделия равна 20 рублям. Стоимость зависит от вида изделий.
Продукт благоприятно влияет на пищеварение, благодаря высокому содержанию клетчатки.
Упаковка стоит от 79 до 149 рублей.
Полкилограмма соли у «сетевиков» стоит 56 рублей. Цена на сахар начинается от 61 рубля.
Они могут хранится достаточно долго. Хлебцы богаты пищевыми волокнами, что также полезно для пищеварения. Цена на них стартует от 46 рублей.