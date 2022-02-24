Сколько стоят продукты для набора «выживальщика» в Белгороде

В день начала военной операции в Донбассе в городах, граничащих с Украиной, возникли очереди на АЗС и возле банкоматов. Что касается магазинов, то, по словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, проблем с поставкой продуктов в регионе не будет.