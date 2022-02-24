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Сколько стоят продукты для набора «выживальщика» в Белгороде

24 февраля 13:56
Фото: Бел.Ру
Редакция «Бел.Ру» проанализировала цены на продукты с длительным сроком хранения.

В день начала военной операции в Донбассе в городах, граничащих с Украиной, возникли очереди на АЗС и возле банкоматов. Что касается магазинов, то, по словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, проблем с поставкой продуктов в регионе не будет.

Редакция «Бел.Ру» решила выяснить, сколько стоят продукты с длительным сроком хранения в розничных магазинах и есть ли они в наличии.

Тушёнка

Опытные «выживальщики» советуют покупать сублимированное мясо, но на полках его найти не удалось. Вместо него предлагается приобрести тушёнку.

Стоимость тушёнки варьируется от 24 до 229 рублей. Желательно покупать продукт в жестяной банке.

Молочные продукты

Вместо обычного молока, которое хранится достаточно недолго, предлагают покупать сухое цельное. Из пачки 200 г стоимостью 179 рублей можно получить два литра готового молока.

Фото: Бел.Ру

Сгущёнка

В магазине популярной торговой сети её цена стартует от 74 рублей. Самая дорогая обойдётся в 169 рублей.

Мёд

Натуральный мёд характеризуется своим долгим сроком хранения. Также продукт обладает хорошими антисептическими свойствами.

Фото: Бел.Ру

В местных магазинах цена на мёд составляет 109–279 рублей за небольшую банку в 300–500 граммов.

Овсянка

В состав овсянки входят пищевые волокна и необходимые для здоровья микроэлементы, а именно магний, фосфор, кальций, железо, натрий и цинк, а также витамины.

Фото: Бел.Ру

В розничных сетях в основном предлагают продукты быстрого приготовления. Их цена стартует от 14,99 до 299 рублей.

Макаронные изделия

Выживальщики советуют приобретать макароны твёрдых сортов. Начальная цена изделия равна 20 рублям. Стоимость зависит от вида изделий.

Фото: Бел.Ру

Белый рис

Продукт благоприятно влияет на пищеварение, благодаря высокому содержанию клетчатки.

Фото: Бел.Ру

Упаковка стоит от 79 до 149 рублей.

Сахар и соль

Полкилограмма соли у «сетевиков» стоит 56 рублей. Цена на сахар начинается от 61 рубля.

Фото: Бел.Ру

Хлебцы

Они могут хранится достаточно долго. Хлебцы богаты пищевыми волокнами, что также полезно для пищеварения. Цена на них стартует от 46 рублей.

Фото: Бел.Ру

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