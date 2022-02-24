Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Путин объявил о военной операции в Донбассе

24 февраля 03:46
Фото: pixa
Президент России выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о начале специальной военной операции в ДНР и ЛНР.

По словам главы государства, обстоятельства требуют от России решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Поэтому Путин принял решение о проведении специальной военной операции.

Президент России отметил, что Россия не планирует оккупацию Украины, но Москва будет стремиться к её демилитаризации.

«Цель операции — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ», — сказал Путин.

Он сказал, что столкновения России с националистическими силами на Украине неизбежны, что это только вопрос времени. Россия не может чувствовать себя в безопасности рядом с постоянной угрозой от Украины.

Напомним, 21 февраля Россия признала суверенитет ДНР И ЛНР.

Материалы по теме
528 беженцев из ДНР и ЛНР встретили в БелгородеПриехавшие из ДНР в Белгород пенсионерки рассказали о ситуации на РодинеВ Белгороде открылся новый пункт сбора помощи беженцам из ЛНР и ДНР
#Новости#Владимир Путин#Донбасс#Операция на Украине#Политика
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Сегодня, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Сегодня, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Сегодня, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Сегодня, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Сегодня, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Сегодня, 12:18