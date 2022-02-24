Путин объявил о военной операции в Донбассе

По словам главы государства, обстоятельства требуют от России решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Поэтому Путин принял решение о проведении специальной военной операции.
Президент России отметил, что Россия не планирует оккупацию Украины, но Москва будет стремиться к её демилитаризации.
«Цель операции — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ», — сказал Путин.
Он сказал, что столкновения России с националистическими силами на Украине неизбежны, что это только вопрос времени. Россия не может чувствовать себя в безопасности рядом с постоянной угрозой от Украины.
Напомним, 21 февраля Россия признала суверенитет ДНР И ЛНР.