В Белгороде открылся новый пункт сбора помощи беженцам из ЛНР и ДНР

Сегодня в Белгородской области начали массово открываться пункты приёма гуманитарной помощи. О пяти из них мы уже писали – в Строителе, Короче и Алексеевке. Теперь администрация Белгорода в соцсетях объявила об открытии ещё одного: в мэрии областного центра на Гражданском проспекте, 38.
Принести вещи и продукты можно через боковой вход. Принимать всё будут с 9:00 до 17:00 в будние дни.
Белгородцам приложили карточку, в которой указаны нужные беженцам вещи. В пункте гуманитарной помощи принимают:
По всем вопросам вы можете обратиться по телефону: (4722) 35-31-03.
Интересно, что администрация в требованиях указала новизну предметов – с цельной упаковкой и этикетками.