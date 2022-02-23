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В Белгороде открылся новый пункт сбора помощи беженцам из ЛНР и ДНР

23 февраля 14:05
Фото: администрация Белгорода
Администрация Белгорода по пунктам расписала, в чём нуждаются жители Луганска и Донецка.
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Беженцы

Сегодня в Белгородской области начали массово открываться пункты приёма гуманитарной помощи. О пяти из них мы уже писали – в Строителе, Короче и Алексеевке. Теперь администрация Белгорода в соцсетях объявила об открытии ещё одного: в мэрии областного центра на Гражданском проспекте, 38.

Принести вещи и продукты можно через боковой вход. Принимать всё будут с 9:00 до 17:00 в будние дни.

Белгородцам приложили карточку, в которой указаны нужные беженцам вещи. В пункте гуманитарной помощи принимают:

  • Детское питание. В том числе и сухое;
  • Подгузники и пелёнки для маленьких детей;
  • Подгузники, пелёнки и другие средства по уходу за пожилыми лежачими людьми;
  • Одежду;
  • Пластиковую посуду;
  • Бытовую технику;
  • Средства личной гигиены;
  • Постельные и душевые принадлежности.
Фото: администрация Белгорода

По всем вопросам вы можете обратиться по телефону: (4722) 35-31-03.

Интересно, что администрация в требованиях указала новизну предметов – с цельной упаковкой и этикетками.

В Короче и Строителе открыли пункты сбора помощи беженцам
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