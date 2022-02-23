В Белгороде открылся новый пункт сбора помощи беженцам из ЛНР и ДНР

Сегодня в Белгородской области начали массово открываться пункты приёма гуманитарной помощи. О пяти из них мы уже писали – в Строителе, Короче и Алексеевке. Теперь администрация Белгорода в соцсетях объявила об открытии ещё одного: в мэрии областного центра на Гражданском проспекте, 38.