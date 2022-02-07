«ЭФКО Пищевые Ингредиенты» поймали на 27 природоохранных нарушениях

По данным ведомства, проблемы обнаружились при учёте в сфере обращения с отходами и объёма забора водных ресурсов и сброса сточных вод. В ходе проверки выяснилось, что организация не скорректировала данные инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в воздух. Помимо этого, объект капитального строительства ввели в эксплуатацию без соответствующего заключения.
Всего ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» поймали на 27 нарушениях. В итоге предприятию выписали штрафы на 264 тыс. рублей.
Виновных привлекли к ответственности по статьям за самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий (ст. 7.6 КоАП РФ), несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов (ст. 8.1 КоАП РФ) и сокрытие или искажение экологической информации (ст. 8.5 КоАП РФ).
ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» выдали предписание об устранении нарушений.
Ранее Росприроднадзор проверил «Губкинский мясокомбинат» и по итогам выписал штраф на 326 тыс. рублей. Предприятие допустило 16 природоохранных нарушений.
По состоянию на декабрь 2021 года в Белгородской области за год завели 23 уголовных дела из-за нарушений в сфере экологии. К ответственности привлекли более 900 лиц.