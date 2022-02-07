«ЭФКО Пищевые Ингредиенты» поймали на 27 природоохранных нарушениях

По данным ведомства, проблемы обнаружились при учёте в сфере обращения с отходами и объёма забора водных ресурсов и сброса сточных вод. В ходе проверки выяснилось, что организация не скорректировала данные инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в воздух. Помимо этого, объект капитального строительства ввели в эксплуатацию без соответствующего заключения.