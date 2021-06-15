В компании «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» сменился руководитель

Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», с 11 июня в компании «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» новый руководитель. С марта 2020 года должность занимал Александр Щукин. В настоящее время ему принадлежит 15% в уставном капитале АО «Мир Цветов РМ».
Новым начальником организации компании стал Алексей Соломоненко. По данным системы, он же является генеральным директором воронежской компании «Евдаково», которая занимается производством масел и жиров.
Напомним, бывший депутат Белгородской облдумы Сергей Юдин получил долю «ЭФКО» в агрохолдинге «Зелёная долина». Таким образом, группа компаний «ЭФКО» вышла из состава учредителей белгородского агрохолдинга. Решение приняли совместно акционерами агропромышленного холдинга.