В компании «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» сменился руководитель

Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», с 11 июня в компании «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» новый руководитель. С марта 2020 года должность занимал Александр Щукин. В настоящее время ему принадлежит 15% в уставном капитале АО «Мир Цветов РМ».