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В компании «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» сменился руководитель

15 июня 2021, 14:59
Фото: pixabay.com
Кадровые изменения в белгородской компании произошли 11 июня. Бывший руководитель организации занимал должность с марта 2020 года. Новый начальник по совместительству является генеральным директором воронежской фирмы.

Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», с 11 июня в компании «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» новый руководитель. С марта 2020 года должность занимал Александр Щукин. В настоящее время ему принадлежит 15% в уставном капитале АО «Мир Цветов РМ».

Новым начальником организации компании стал Алексей Соломоненко. По данным системы, он же является генеральным директором воронежской компании «Евдаково», которая занимается производством масел и жиров.

Напомним, бывший депутат Белгородской облдумы Сергей Юдин получил долю «ЭФКО» в агрохолдинге «Зелёная долина». Таким образом, группа компаний «ЭФКО» вышла из состава учредителей белгородского агрохолдинга. Решение приняли совместно акционерами агропромышленного холдинга.

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