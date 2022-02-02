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«Губкинский мясокомбинат» оштрафовали за загрязнение окружающей среды

2 февраля 06:39
Фото: сайт Губкинского мясокомбината
Предприятие выплатило 326 тыс. рублей за 16 нарушений в области охраны природы.

Росприроднадзор оштрафовал «Губкинский мясокомбинат» за нарушения в области охраны окружающей среды и атмосферного воздуха. Штраф в размере 326 тыс. рублей предприятие погасило в полном объёме, сообщили в ведомстве.

Нарушения специалисты выявили в ходе внеплановой проверки. Также сообщается, что предприятие допустило нарушения в сфере обращения с отходами. Ведомство выдало мясокомбинату предписание об их устранении.

Напомним, белгородцы жаловались на компанию «Русские протеины» за загрязнение почвы и зловоние от гниющих отходов. Деятельность предприятия должны были проверить специалисты Россельхознадзора и прокуратура.

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#Новости#Штраф#Мясокомбинат#Росприроднадзор#Губкин#Экономика
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