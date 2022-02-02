«Губкинский мясокомбинат» оштрафовали за загрязнение окружающей среды

Росприроднадзор оштрафовал «Губкинский мясокомбинат» за нарушения в области охраны окружающей среды и атмосферного воздуха. Штраф в размере 326 тыс. рублей предприятие погасило в полном объёме, сообщили в ведомстве.
Нарушения специалисты выявили в ходе внеплановой проверки. Также сообщается, что предприятие допустило нарушения в сфере обращения с отходами. Ведомство выдало мясокомбинату предписание об их устранении.
Напомним, белгородцы жаловались на компанию «Русские протеины» за загрязнение почвы и зловоние от гниющих отходов. Деятельность предприятия должны были проверить специалисты Россельхознадзора и прокуратура.