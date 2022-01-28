Снега больше стало или чистить некому: почему белгородцы жалуются на плохую уборку

Что касается сроков уборки снега и наледи, они регламентированы ГОСТом. Согласно правилам, рыхлый и талый снег на магистральных дорогах и улицах должны убирать не более чем через 3-4 часа после окончания снегопада. На магистральных улицах районного значения и поселковых дорогах его не должно быть в течение 4-5 часов, а на улицах в жилой застройке, основных проездах и на велосипедных дорожках — в течение шести часов. Это же касается и уборки наледи на дорогах в жилой застройке.