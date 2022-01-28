Снега больше стало или чистить некому: почему белгородцы жалуются на плохую уборку

По информации администрации Белгорода, регламент уборки снега разрабатывает ежегодно управление Белгорблагоустройство. Утверждает дорожную карту департамент городского хозяйства администрации Белгорода.
Снег в Белгороде убирают, чтобы «обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов, при этом особое внимание уделяется обеспечению стабильной работы городского транспорта и безопасности его движения».
Городские власти добавили, что в зависимости от интенсивности движения транспорта и маршруток, расположения инженерных сооружений и социально значимых объектов, наличия крутого спуска или подъёма улицы разделены на четыре очереди для уборки — I, II, III и IV.
К первоочередным объектам относят пр. Б. Хмельницкого, ул. Щорса, ул. Губкина, Гражданский проспект, ул. Преображенская, пр. Славы, ул. Вокзальная и пр. Ватутина. Ежедневно снег и наледь в Белгороде убирают 250-300 сотрудников Белгорблагоустройства и 100-110 единиц специализированной техники.
Что касается сроков уборки снега и наледи, они регламентированы ГОСТом. Согласно правилам, рыхлый и талый снег на магистральных дорогах и улицах должны убирать не более чем через 3-4 часа после окончания снегопада. На магистральных улицах районного значения и поселковых дорогах его не должно быть в течение 4-5 часов, а на улицах в жилой застройке, основных проездах и на велосипедных дорожках — в течение шести часов. Это же касается и уборки наледи на дорогах в жилой застройке.
Снег и зимнюю скользкость на покрытии тротуаров пешеходных, велосипедных дорожек и на остановках, где в час проходит более 250 человек, убирать должны в течение часа. Если интенсивность движения пешеходов меньше (от 100 до 250 человек в час) — не более трёх часов. По дорогам, где проходят менее ста человек в час, рыхлого снега не должно быть через три часа.
В правилах прописаны и чёткие инструкции по снежным валам на обочинах дорог. Они не должны быть выше одного метра. При этом на улице снег с проезжей части необходимо убирать в лотковую часть, разделительную полосу или обочину, чтобы сформировать валы шириной не более 1,5 м с разрывами длиной 2-2,5 м. На тротуарах снега не должно быть. Вывозить снег должны в течение девяти дней, а очищать водосточные решётки после окончания снегопада — в течение 16 часов.
Однако не на всех улицах Белгорода требования выполняются. В Сети белгородцы публикуют жалобы, иллюстрируя фотографиями.
К примеру, недовольны белгородцы уборкой снега на бульваре Юности возле дома № 41. По словам читательницы «Бел.Ру», жители двора сообщают, что на парковке стало больше мест. Но не потому, что машин стало меньше, а потому что автомобилисты просто не могут из колеи заехать на парковочное место у дома.
Сколько раз за два месяца зимы здесь чистили снежную кашу и лёд? По этой дороге каждый день родители водят и возят детей в школу № 50. Колёса буксуют либо просто скользят.Жалоба из соцсети
Подобная жалоба появилась и от жителей дома № 42 на улице Есенина. Люди уверяют, что уже не первый день толкают застрявшие машины.
За зиму ни разу не чистили снег на дороге и не посыпали лёд. Вдоль подъездов небольшой подъём, постоянно кто-то не может заехать из-за льда. Хотя УК находится в соседнем дворе. Страшно даже парковаться, может кинуть машину в любую сторону.Жалоба из соцсети
Не лучше ситуация и с уборкой снега около ярмарки на ул. Макаренко.
Чистят теперь только центр? За пределами Белгородского проспекта люди по тротуарам не ходят, что ли? Навалена куча снега и льда. Понимаю, что оперативно везде не уберешь, но тут явно не за один день гора образовалась. Кто должен следить за порядком и чистотой на улицах? По таким буеракам ходить нереально, можно только ноги переломать.Жалоба из соцсети
Утверждают белгородцы, что ни разу снег не чистили и на дороге около ТЦ «Южный» (ул. Щорса, 52 и 54).
Я понимаю, что схожая проблема сейчас во многих частях города, но повторюсь — ни разу за зиму здесь не был убран снег, хотя у коммунальных служб есть спецтехника, в том числе и небольшие тракторы, которыми они могут расчистить снег.Жалоба из соцсети
К слову о технике. Её закупили, она в Белгороде, но простаивает на базе эксплуатационно-дорожной службы № 1 на ул. Серафимовича. Причина — отсутствие кадров. Нехватку специалистов признал и мэр Белгорода Антон Иванов. Чтобы исправить ситуацию, в горадминистрации даже сообщили, что увеличили зарплату работникам Белгорблагоустройства на 35%. Особо остро ощущается нехватка трактористов и водителей категории С.
Заметили читатели «Бел.Ру» и тот факт, что практически никому не звонили сотрудники управляющих компаний, чтобы водители убрали свои транспортные средства. При этом начальник управления Госжилнадзора Михаил Бредихин рассказал, что это люди не реагируют на обращения УК. В ведомстве даже высказали предложения наказывать водителей и привлекать их к административной ответственности за это.