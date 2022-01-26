Москва и Татарстан: кто поставляет коммунальную технику в Белгородскую область

Летом 2021 года из областной казны муниципалитеты получили около 1 млрд рублей на закупку коммунальной техники. Причиной этому стала её нехватка — главы были вынуждены просить тракторы и грейдеры у сельхозпроизводителей, чтобы почистить улицы от снега.
После анонсирования масштабного обновления автопарка губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в стране нет такого количества коммунальной техники, которое хочет получить регион.
10 декабря в область доставили 204 единицы коммунальной техники. 15 декабря власти сообщили о поставке ещё 251 машины. В итоге к концу 2021 года количество техники, которую передали в собственность муниципалитетов, составило 624 единицы. Об этом заявляют в правительстве.
В ответе на запрос «Бел.Ру» министерство ЖКХ Белгородской области сообщило, что в 2021 году было заключено 25 госконтрактов на поставку коммунальной техники на общую сумму в 1,38 млрд рублей.
Чтобы решить, сколько нужно закупить техники, ведомство провело анализ потребности коммунальной техники вместе с муниципалитетами. При расчёте учитывались количество населённых пунктов области, протяжённость дорог, тротуаров и их ширина, площадь газонов, а также укомплектованность коммунальных предприятий техникой.
С помощью аналитической системы «Маркер» (ранее «СПАРК-Маркетинг») редакция нашла 26 заключённых госконтрактов на общую сумму в 1,5 млрд рублей. Перечень организаций, с которыми заключали договоры:
Редакция «Бел.Ру» разобралась, когда и с кем были заключены многомиллионные контракты на закупку коммунальной техники.
Несмотря на то, что министерство ЖКХ области заключило с организацией всего два госконтракта, их сумма оказалась самой высокой — более 456,08 млн рублей. Рассмотрим закупки:
По данным «Маркера», во время проведения торговых процедур возможен ряд нарушений. Например, отмечается, что торги проходили без снижения и с одним участником. Также есть и нарушения КоАП РФ. Так, цена контракта повышалась, его плановый срок исполнения сначала продлили, а затем и вовсе просрочили.
Стоит отметить, что министерство ЖКХ заключило контракт с организацией, с которой ни разу не заключали госконтракты. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные «СПАРКа».
Региональное министерство является самым частым заказчиком услуг организации. За 2021 год ведомство заключило четыре контракта на общую сумму 274,3 млн рублей. Вот они:
По данным «СПАРКа», ООО «ТехноСейл» — зарегистрированная в 2020 году в Москве компания. Бенефициаром и руководителем является Дмитрий Шаронов. За 2020 год «ТехноСейл» выручило от продаж 582,1 млн рублей, чистая прибыль составила 3,24 млн рублей, а чистые активы — 3,25 млн рублей.
Среди возможных нарушений «Маркер» выявил то, что у некоторых контрактов повышалась цена, продлены сроки исполнения обязательств, торговая процедура прошла без снижения стоимости, а на одном из аукционов ООО «ТехноСейл» стало единственным участником.
Крупнейшим заказчиком организации также является министерство ЖКХ Белгородской области – доля от общего числа контрактов составляет 10%.
За 2021 год организация заключила с белгородским министерством четыре контракта на общую сумму более 165,8 млн рублей. На них закупили 65 белорусских тракторов. Их разбили на разные лоты.
Если говорить о самой организации, то на рынке ООО «ТД «МТЗ» существует уже 19 лет. Только за 2020 год компания заработала более 211,7 млн рублей чистой прибыли – об этом свидетельствуют данные «СПАРКа».
В 20201 году компания заключила 26 контрактов на сумму 271,9 млн рублей. Однако даже при таком опыте участия в аукционах торги с белгородским ведомством прошли не без проблем.
В трёх торгах из четырёх организация была единственным участником аукциона. В одном случае торги проводились без снижения, а контракту продлевали плановый срок исполнения.
Редакция обратила внимание на разнообразие городов, откуда поставлялась коммунальная техника в Белгородскую область. Так, один контракт, но на достаточно «жирную» сумму достался ООО «ТехМашЮнит» из Москвы. Министерство ЖКХ Белгородской области заключило с организацией контракт на 164,9 млн рублей на поставку 28 экскаваторов-погрузчиков.
Крупные контракты также достались ООО «Интеллектуальные Технологии машиностроения «Машины специального назначения». Организация зарегистрирована в Кургане.
Сумма госконтрактов, которые белгородское ведомство заключило с организацией в 2021 году, превысила 154,6 млн рублей.
Компания поставила шесть универсальных коммунальных машин. Одна единица оценивается в 9,8 млн рублей. Мини-погрузчиков в регион привезли 38 единиц и отдали за них по 2,5 млн рублей за каждый.
ООО «Грантэк XXI» из Москвы заключило с министерством ЖКХ Белгородской области три контракта на общую сумму в 129,2 млн рублей.
На эти деньги компания поставила в регион 60 снегоуборочных машин, 95 пескоразбрасывателей.
Что касается остальных поставщиков, то с ними заключили контракты на менее внушительные суммы, если сравнивать с вышеописанными закупками:
С белгородскими организациями областное ведомство заключило всего два контракта. Так, с ООО «Автосервис Волжанка» договорились о поставке двух комбинированных дорожных машин по 5,5 млн рубелей за каждую (контракт на 11,02 млн рублей). А с ООО «Техно-Сад» – на поставку 82 мотоблоков за 6,2 млн рублей.
Выявил «Маркер» нарушения в проведении торговой процедуры и исполнения контракта. Например, организация «Автосервис Волжанка» была единственным участником аукциона. Компании продлевали срок исполнения контракта и, соответственно, он был завершён позже первоначально установленного срока.
Не отличилось и ООО «Техно-Сад» — предприятие просрочило исполнение контракта. Для завершения работ ему продлевали сроки.
В итоге в 2021 году муниципалитеты Белгородской области получили 624 единицы коммунальной техники. В 2022-м власти намерены приобрести ещё 371 машину. На картинках ниже можно увидеть, сколько именно единиц уйдёт в каждый из районов.
Что касается видов техники, то для очистки от снега и наледи дорог и тротуаров в Белгородской области приобрели:
Старая коммунальная техника станет резервной. Губернатор Гладков попросил глав районов не продавать машину.
Стоит отметить, что для качественной работы коммунальной техники запустили интерактивную карту. Любой желающий может в режиме реального времени отследить точное местоположение и число машин, которые убирают улицы.
Однако, как оказалось, проблема теперь кроется не в недостатке коммунальной техники, а в дефиците рабочего персонала – на новой технике некому ездить. Мэр Белгород Антон Иванов в Instagram заявил, что городское управление срочно ищет водителей категории С и трактористов. Чиновник пообещал зарплату от 35 до 75 тысяч рублей, а также стимулирующие выплаты.