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Москва и Татарстан: кто поставляет коммунальную технику в Белгородскую область

26 января 04:30
Фото: Бел.Ру
Редакция «Бел.Ру» проанализировала, у кого региональные власти закупают коммунальную технику для устранения последствий непогоды.
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ЖКХ

Летом 2021 года из областной казны муниципалитеты получили около 1 млрд рублей на закупку коммунальной техники. Причиной этому стала её нехватка — главы были вынуждены просить тракторы и грейдеры у сельхозпроизводителей, чтобы почистить улицы от снега.

После анонсирования масштабного обновления автопарка губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в стране нет такого количества коммунальной техники, которое хочет получить регион.

10 декабря в область доставили 204 единицы коммунальной техники. 15 декабря власти сообщили о поставке ещё 251 машины. В итоге к концу 2021 года количество техники, которую передали в собственность муниципалитетов, составило 624 единицы. Об этом заявляют в правительстве.

В ответе на запрос «Бел.Ру» министерство ЖКХ Белгородской области сообщило, что в 2021 году было заключено 25 госконтрактов на поставку коммунальной техники на общую сумму в 1,38 млрд рублей.

Чтобы решить, сколько нужно закупить техники, ведомство провело анализ потребности коммунальной техники вместе с муниципалитетами. При расчёте учитывались количество населённых пунктов области, протяжённость дорог, тротуаров и их ширина, площадь газонов, а также укомплектованность коммунальных предприятий техникой.

Общие цифры

С помощью аналитической системы «Маркер» (ранее «СПАРК-Маркетинг») редакция нашла 26 заключённых госконтрактов на общую сумму в 1,5 млрд рублей. Перечень организаций, с которыми заключали договоры:

  • 4 контракта — ООО «ТехноСейл» (Москва),
  • 4 контракта — ООО «ТД «МТЗ» (Домодедово),
  • 3 контракта — ООО «Грантэк XXI» (Москва),
  • 2 контракта — ИП Ходиниту Екатерина Петровна (Домодедово, Московская область),
  • 2 контракта — ООО «ИТМ «Спецмашина» (Курган),
  • 2 контракта — ООО «Техпоставка 10» (Ростов-на-Дону),
  • 1 контракт — ООО «Механический завод» (Переволоцкий район, Оренбургская область),
  • 1 контракт — ИП Кораблёв Михаил Григорьевич (Гагаринский район, Смоленская область),
  • 1 контракт — ООО «Автосервис Волжанка» (Белгород),
  • 1 контракт — ООО «КомплектСнаб» (Курган),
  • 1 контракт — ООО «ТехМашЮнит» (Москва),
  • 1 контракт — ООО «Техно-Сад» (Белгород),
  • 1 контракт — ООО «Технический центр Петербургские машины» (Санкт-Петербург),
  • 1 контракт — ООО «Агрокомпания» (Тюлячинский район, Татарстан).

Самые дорогие

Редакция «Бел.Ру» разобралась, когда и с кем были заключены многомиллионные контракты на закупку коммунальной техники.

ООО «Техпоставка 10»

Несмотря на то, что министерство ЖКХ области заключило с организацией всего два госконтракта, их сумма оказалась самой высокой — более 456,08 млн рублей. Рассмотрим закупки:

  • 230,34 млн рублей — поставка 25 комбинированных дорожных машин,
  • 225,739 млн рублей — поставка 24 комбинированных дорожных машин.
Фото: скриншот

По данным «Маркера», во время проведения торговых процедур возможен ряд нарушений. Например, отмечается, что торги проходили без снижения и с одним участником. Также есть и нарушения КоАП РФ. Так, цена контракта повышалась, его плановый срок исполнения сначала продлили, а затем и вовсе просрочили.

Стоит отметить, что министерство ЖКХ заключило контракт с организацией, с которой ни разу не заключали госконтракты. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные «СПАРКа».

Фото: скриншот

ООО «ТехноСейл»

Региональное министерство является самым частым заказчиком услуг организации. За 2021 год ведомство заключило четыре контракта на общую сумму 274,3 млн рублей. Вот они:

  • 176,9 млн рублей (2 контракта) — поставка транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог,
  • 68,8 млн рублей — поставка восьми автогрейдеров,
  • 28,6 млн рублей — поставка 34 пескоразбрасывателей полуприцепных тракторных.

По данным «СПАРКа», ООО «ТехноСейл» — зарегистрированная в 2020 году в Москве компания. Бенефициаром и руководителем является Дмитрий Шаронов. За 2020 год «ТехноСейл» выручило от продаж 582,1 млн рублей, чистая прибыль составила 3,24 млн рублей, а чистые активы — 3,25 млн рублей.

Среди возможных нарушений «Маркер» выявил то, что у некоторых контрактов повышалась цена, продлены сроки исполнения обязательств, торговая процедура прошла без снижения стоимости, а на одном из аукционов ООО «ТехноСейл» стало единственным участником.

ООО «Торговый дом Минского тракторного завода»

Крупнейшим заказчиком организации также является министерство ЖКХ Белгородской области – доля от общего числа контрактов составляет 10%.

За 2021 год организация заключила с белгородским министерством четыре контракта на общую сумму более 165,8 млн рублей. На них закупили 65 белорусских тракторов. Их разбили на разные лоты.

Если говорить о самой организации, то на рынке ООО «ТД «МТЗ» существует уже 19 лет. Только за 2020 год компания заработала более 211,7 млн рублей чистой прибыли – об этом свидетельствуют данные «СПАРКа».

В 20201 году компания заключила 26 контрактов на сумму 271,9 млн рублей. Однако даже при таком опыте участия в аукционах торги с белгородским ведомством прошли не без проблем.

В трёх торгах из четырёх организация была единственным участником аукциона. В одном случае торги проводились без снижения, а контракту продлевали плановый срок исполнения.

Фото: скриншот

Москва, Татарстан и все-все-все

Редакция обратила внимание на разнообразие городов, откуда поставлялась коммунальная техника в Белгородскую область. Так, один контракт, но на достаточно «жирную» сумму достался ООО «ТехМашЮнит» из Москвы. Министерство ЖКХ Белгородской области заключило с организацией контракт на 164,9 млн рублей на поставку 28 экскаваторов-погрузчиков.

Крупные контракты также достались ООО «Интеллектуальные Технологии машиностроения «Машины специального назначения». Организация зарегистрирована в Кургане.

Сумма госконтрактов, которые белгородское ведомство заключило с организацией в 2021 году, превысила 154,6 млн рублей.

Компания поставила шесть универсальных коммунальных машин. Одна единица оценивается в 9,8 млн рублей. Мини-погрузчиков в регион привезли 38 единиц и отдали за них по 2,5 млн рублей за каждый.

ООО «Грантэк XXI» из Москвы заключило с министерством ЖКХ Белгородской области три контракта на общую сумму в 129,2 млн рублей.

На эти деньги компания поставила в регион 60 снегоуборочных машин, 95 пескоразбрасывателей.

Что касается остальных поставщиков, то с ними заключили контракты на менее внушительные суммы, если сравнивать с вышеописанными закупками:

  • 62,8 млн рублей — ИП Ходиниту Екатерина Петровна (Домодедово, Московская область),
  • 8,8 млн рублей — ООО «КомплектСнаб» (Курган),
  • 7,7 млн рублей — ИП Кораблёв Михаил Григорьевич (Гагаринский район, Смоленская область),
  • 6,7 млн рублей — ООО «Агрокомпания» (Тюлячинский район, Татарстан),
  • 3 млн рублей — ООО «Механический завод» (Переволоцкий район, Оренбургская область),
  • 1,22 млн рублей — ООО «Технический центр Петербургские машины» (Санкт-Петербург).

Кусочек для Белгорода

С белгородскими организациями областное ведомство заключило всего два контракта. Так, с ООО «Автосервис Волжанка» договорились о поставке двух комбинированных дорожных машин по 5,5 млн рубелей за каждую (контракт на 11,02 млн рублей). А с ООО «Техно-Сад» – на поставку 82 мотоблоков за 6,2 млн рублей.

Выявил «Маркер» нарушения в проведении торговой процедуры и исполнения контракта. Например, организация «Автосервис Волжанка» была единственным участником аукциона. Компании продлевали срок исполнения контракта и, соответственно, он был завершён позже первоначально установленного срока.

Не отличилось и ООО «Техно-Сад» — предприятие просрочило исполнение контракта. Для завершения работ ему продлевали сроки.

Теперь техники хватит?

В итоге в 2021 году муниципалитеты Белгородской области получили 624 единицы коммунальной техники. В 2022-м власти намерены приобрести ещё 371 машину. На картинках ниже можно увидеть, сколько именно единиц уйдёт в каждый из районов.

Что касается видов техники, то для очистки от снега и наледи дорог и тротуаров в Белгородской области приобрели:

  • тракторы «Беларус-82.1» и «Беларус-320.4М» с навесным оборудованием,
  • экскаваторы,
  • коммунально-дорожные машины на базе КаМАЗ и на базе МАЗ с навесным оборудованием,
  • пескоразбрасыватели полуприцепные тракторные,
  • пескоразбрасыватели навесные (к тракторам),
  • мини-погрузчики,
  • универсальные коммунальные машины,
  • мотоблоки,
  • снегоуборщики ручные,
  • снегоуборочные машины к тракторам,
  • автогрейдеры.

Старая коммунальная техника станет резервной. Губернатор Гладков попросил глав районов не продавать машину.

Стоит отметить, что для качественной работы коммунальной техники запустили интерактивную карту. Любой желающий может в режиме реального времени отследить точное местоположение и число машин, которые убирают улицы.

Однако, как оказалось, проблема теперь кроется не в недостатке коммунальной техники, а в дефиците рабочего персонала – на новой технике некому ездить. Мэр Белгород Антон Иванов в Instagram заявил, что городское управление срочно ищет водителей категории С и трактористов. Чиновник пообещал зарплату от 35 до 75 тысяч рублей, а также стимулирующие выплаты.

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