Москва и Татарстан: кто поставляет коммунальную технику в Белгородскую область

По данным «Маркера», во время проведения торговых процедур возможен ряд нарушений. Например, отмечается, что торги проходили без снижения и с одним участником. Также есть и нарушения КоАП РФ. Так, цена контракта повышалась, его плановый срок исполнения сначала продлили, а затем и вовсе просрочили.