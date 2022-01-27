После капремонта в доме в Валуйках появились трещины и течи

Пользователи в соцсетях опубликовали фотографии после капремонта многоквартирного дома на улице Степана Разина, 7 в Валуйках. Сообщается, что в доме на стенах появились трещины, а в квартирах — течи.
25 января в Фонде содействия реформированию ЖКХ сообщили о том, что ремонт в МКД должен быть закончен. Так называемым ремонтом жители остались недовольны.
Как написал автор поста, ранее трещин на стенах не было, течей в квартирах — тоже. Жалобы поступили также на канализацию: трубы лопнули, в связи с чем ощущается неприятный запах. При этом ремонтировать канализацию не начали.
Кроме того, сообщается, что ремонт крыши не завершён. Два балкона остались без отделки, поэтому с них всё сыплется.