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После капремонта в доме в Валуйках появились трещины и течи

27 января 11:58
Фото: Подслушано Валуйки №1
Белгородцы пожаловались на состояние дома после ремонта и прорыв канализации, которую ремонтировать не начали. Публикация появилась в сообществе «Подслушано Валуйки № 1».

Пользователи в соцсетях опубликовали фотографии после капремонта многоквартирного дома на улице Степана Разина, 7 в Валуйках. Сообщается, что в доме на стенах появились трещины, а в квартирах — течи.

25 января в Фонде содействия реформированию ЖКХ сообщили о том, что ремонт в МКД должен быть закончен. Так называемым ремонтом жители остались недовольны.

Как написал автор поста, ранее трещин на стенах не было, течей в квартирах — тоже. Жалобы поступили также на канализацию: трубы лопнули, в связи с чем ощущается неприятный запах. При этом ремонтировать канализацию не начали.

Кроме того, сообщается, что ремонт крыши не завершён. Два балкона остались без отделки, поэтому с них всё сыплется.

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