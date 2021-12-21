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В Белгородской области не успели сделать капремонт и утеплить фасады в 13 домах

21 декабря 2021, 11:42
Фото: Бел.Ру
По оценке губернатора, строители завершат работы только в 2022 году. За срыв сроков чиновники приедут лично извиняться перед жителями МКД. В то же время из-за ошибки предыдущего мэра в Белгороде не успели оборудовать все положенные детские площадки.
Сюжет
ЖКХ

На оперсовещании 20 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе не успевают до конца года капитально отремонтировать и утеплить фасады 13 многоквартирных домов. Губернатор предложил департаменту ЖКХ лично извиниться перед жителями за срыв сроков.

Здесь нужны публичные извинения. Публичные обещания уже были. Жители ждут не процесс, а результат. Зима началась, а у нас кровли раскрыты в некоторых домах. Нужно собрать жителей вечером, обозначить причины переноса, извиниться вместе с подрядчиками за нерадивость такого отношения и назвать конкретные даты завершения ремонта. Вячеслав Гладков

Примерно такая же ситуация и с детскими площадками. По данным главы департамента ЖКХ Константина Полежаева, готовность объектов составляет почти 85%. Строители сейчас возводят ещё 56 площадок. Единственное затруднение — в Белгороде до сих пор не начали строительство десяти игровых зон.

Губернатор считает, что этот факт служит примером ошибки предыдущего руководителя города. По его словам, подрядчиком почти на всех объектах стала одна организация, которая не смогла справиться с объёмами.

По словам Гладкова, в следующем году объём работ увеличится, однако не для всех. Власти хотят больше финансово помогать тем муниципалитетам, которые показывают лучшие результаты освоения средств.

Что касается утепления фасадов, то неделей ранее на оперсовещании сообщали, что в пяти домах Белгородского района подрядчик не успевает выполнить работы в срок, то есть до 20 декабря, потому что работу на объекте он начал только 10 декабря.

В целом, если опираться на данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, на утепление фасадов в 193 многоквартирных домах и установку тепловых пунктов было направлено более 1,7 млрд рублей.

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