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Posted 12 января 2022, 08:14

Published 12 января 2022, 08:14

Modified 1 декабря, 08:47

Updated 1 декабря, 08:47

В Белгородской области планируют провести капремонт в 382 домах

12 января 2022, 08:14
Сюжет
Капремонт
В зданиях заменят лифты, отремонтируют отдельные конструктивные элементы, утеплят фасады. Работы проведут и в бывших общежитиях. Всего на капремонт многоквартирных домов направят 6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В наступившем году в Белгородской области в 382 домах могут провести капремонт. Плановые работы пройдут в 184 зданиях. В 96 уже отремонтированных домах утеплят фасады.

В 72 МКД заменят лифты. Работы пройдут и в 24 зданиях, которые считаются бывшими общежитиями: там проведут комплексный ремонт. Ещё в 19 домах отремонтируют отдельные конструктивные элементы.

Всего на капремонт МКД в 2022 году выделят 6 млрд рублей.

Что касается общежитий, в регионе 230 таких зданий получили статус многоквартирных домов. Капремонт требуется провести в 58 общежитиях. В первую очередь в 2022 году отремонтируют 24 здания. Работы обойдутся в 1 млрд рублей. Сдать объекты планировали уже к ноябрю 2022 года.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков назвал условия в белгородских общежитиях нечеловеческими. Он поручил отремонтировать крыши и фасады в зданиях, места общего пользования, привести в порядок инженерные коммуникации.

#Новости#Общество#Белгородская область#Капремонт#Многоквартирные дома#Общежития
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