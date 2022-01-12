В Белгородской области планируют провести капремонт в 382 домах

Что касается общежитий, в регионе 230 таких зданий получили статус многоквартирных домов. Капремонт требуется провести в 58 общежитиях. В первую очередь в 2022 году отремонтируют 24 здания. Работы обойдутся в 1 млрд рублей. Сдать объекты планировали уже к ноябрю 2022 года.