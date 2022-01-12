В Белгородской области планируют провести капремонт в 382 домах

Posted 12 января 2022, 08:14
Published 12 января 2022, 08:14
Modified 1 декабря, 08:47
Updated 1 декабря, 08:47
В наступившем году в Белгородской области в 382 домах могут провести капремонт. Плановые работы пройдут в 184 зданиях. В 96 уже отремонтированных домах утеплят фасады.
В 72 МКД заменят лифты. Работы пройдут и в 24 зданиях, которые считаются бывшими общежитиями: там проведут комплексный ремонт. Ещё в 19 домах отремонтируют отдельные конструктивные элементы.
Всего на капремонт МКД в 2022 году выделят 6 млрд рублей.
Что касается общежитий, в регионе 230 таких зданий получили статус многоквартирных домов. Капремонт требуется провести в 58 общежитиях. В первую очередь в 2022 году отремонтируют 24 здания. Работы обойдутся в 1 млрд рублей. Сдать объекты планировали уже к ноябрю 2022 года.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков назвал условия в белгородских общежитиях нечеловеческими. Он поручил отремонтировать крыши и фасады в зданиях, места общего пользования, привести в порядок инженерные коммуникации.